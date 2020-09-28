Євген Коноплянка більше не бачить себе в Шахтарі

Півзахисник донецького Шахтаря Євген Коноплянка має намір покинути клуб. Євген, буцімто, готовий шукати з агентом новий варіант продовження кар'єри.

За інформацією медіа, після матчу української Прем'єр-ліги проти Руху (1:1) Коноплянка зустрівся з генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним, якому заявив, що не бачить свого майбутнього в складі гірників і вже готовий шукати собі новий клуб.

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Крім цього, повідомляється, що головний тренер Шахтаря Луїш Каштру нібито незадоволений формою Коноплянки. До того ж Коноплянка отримав м'язову травму під час поєдинку з Рухом, і тепер його участь в грі з Олімпіком під питанням.

Нагадаємо, Євген став гравцем Шахтаря у вересні 2019 року, перейшовши з Шальке. За цей час півзахисник зіграв за донецький клуб в 34-х матчах у всіх турнірах і забив п'ять голів. Раніше український футболіст виступав за Дніпро, іспанську Севілью і німецький Шальке-04.

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