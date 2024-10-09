Відома авторка тексту Радіодиктанту національної єдності та читець

У 2024 році Радіодиктант національної єдності знову об’єднає тисячі українців по всьому світу. Цьогоріч авторкою тексту стане відома українська письменниця.

Мовиться про Оксану Забужко, чиї твори давно увійшли до літературного канону сучасної України, пише Суспільне Культура. А прочитає його не менш знакова постать – письменник, музикант і військовослужбовець Павло Вишебаба, який своїм прикладом втілює силу духу і незламність українського народу.

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Про деталі цьогорічного радіодиктанту повідомили Дмитро Хоркін, член правління Суспільного мовника, та Юлія Шелудько, координаторка проєкту, в ефірі Українського радіо. Вони підкреслили, що навіть в умовах повномасштабної війни, цей захід продовжує згуртовувати українців у різних куточках планети.

Оксана Забужко – літературна легенда України, авторка таких культових книг, як "Музей покинутих секретів" та "Польові дослідження з українського сексу". Її праці перекладені на більш ніж 20 мов і неодноразово відзначені престижними нагородами, зокрема Національною премією імені Тараса Шевченка.

– літературна легенда України, авторка таких культових книг, як "Музей покинутих секретів" та "Польові дослідження з українського сексу". Її праці перекладені на більш ніж 20 мов і неодноразово відзначені престижними нагородами, зокрема Національною премією імені Тараса Шевченка. Павло Вишебаба – людина з багатьма талантами, чия поезія й музика допомагають українцям усвідомити глибину нинішніх подій. Його збірка "Тільки не пиши мені про війну", видана у 2022 році, стала голосом для багатьох, хто переживає ці важкі часи.

Уже втретє українці пишуть радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання радіодиктанту,

– зазначила Юлія Шелудько.

Отже, 25 жовтня о 11:00, до Дня української писемності та мови, на всіх платформах Суспільного відбудеться трансляція радіодиктанту. Слухати його можна на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, на телеканалі Суспільне Культура, а також онлайн на YouTube та Facebook-сторінках Суспільного.

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Найактивнішими учасниками цієї акції традиційно є школярі, студенти й освітяни, але щоразу до радіодиктанту приєднуються люди різних професій і вікових категорій. Торік текст диктанту підготувала письменниця Катерина Калитко, а читав актор Олексій Гнатковський.