Збирає кошти на ЗСУ: французький журналіст проїхав велосипедом зі Львова до Брюсселя

Французький журналіст Себастьян Гобер проїхав на велосипеді від Львова до Брюсселя, аби зібрати кошти для підрозділу, в складі якого захищає Україну його товариш – француз Джонатан.

Шлях від Львова до Брюсселя за 25 днів подолав на велосипеді французький журналіст Себастьян Гобер. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За 25 днів подорожі Ґобер подолав понад 2136 кілометрів, хоча раніше планував 1700 км. За цей час він двічі зупинявся на довше – в польському Щецині та німецькому Берліні.

Загалом журналіст побував у 5 країнах – Україні, Польщі, Німеччині, Нідерландах та Бельгії. За цей час йому трапилися два дощові дні й кілька таких вечорів, в нього жодного разу не спускалися колеса велосипеда, він чотири рази випив пива, випалив 20 цигарок, зʼїв "незліченну кількість смаколиків", а на нього гавкали "мільйон псі".

Подорож зі Львова до Брюсселя

Загалом Себастьєну вдалось зібрати понад 315 тисяч гривень (6 959 євро). За його словами, кошти переказали 170 людей. Кошти передадуть волонтерам, які придбають пікап для французького добровольця Джонатана та його підрозділу, який захищає Україну.

Як розповідає Себастьєн на своєму LinkedIn, він переїхав до України в 2011 році і з того часу працює незалежним журналістом, був кореспондентом Radio France Internationale, Libération, Ouest France, Le Monde Diplomatique, Mediapart, La Tribune de Genève, La Libre Belgique, RTS, RTBF тощо. Зараз він веде свій ютуб-канал.

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