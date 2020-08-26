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Без фотошопу: зваблива Хейлі Бібер показала тендітну фігуру

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Хайлі Бібер без фотошопу - фото 1
Хайлі Бібер без фотошопу

Відома модель Хейлі Бібер здивувала фанатів яскравими фото в бікіні. Білявка не лише показала свою розкішну фігуру, а й відмовилась від фоторедакторів.

23-річна популярна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно стала дружиною Джастіна Бібера, активно працює не лише над власною кар'єрою, а й над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Зараз племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить найбільше свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Нещодавно Хейлі опублікувала кілька фото у яскраво-жовтому купальнику, показавши свою фігуру такою, як вона є насправді. Навіть зірки не ідеальні, тож дівчина зовсім не соромиться себе та не зловживає фотошопом.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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