Відома стать дитини принца Гаррі та Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі чекають на дівчинку / getty

Минулого тижня Меган Маркл провела в Нью-Йорку Baby-shower – традиційну вечірку на честь дитину, яку очікують принц Гаррі та Меган. Тепер у мережі з'явилися кадри зі сторіз в Instagram, на яких видно святковий торт, тістечка, пряники та інші смаколики. Ці кадри розсекретили стать дитини.

Вечірка проходила в ніжній кольоровій гамі з відтінками персикового, світло-рожевого та м'ятного.

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На деяких кадрах видніється хештег #girl, який свідчить про те, що Меган і Гаррі очікують на дівчинку. Зазначимо, первісток з'явиться на світ через кілька місяців.

Нагадаємо, що нещодавно принц Гаррі пожартував з приводу того, чия дитина Меган Маркл – його чи ні?

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