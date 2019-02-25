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MARUV 8 березня

Меган Маркл заборонили тримати чоловіка за руку

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Меган Маркл та принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл та принц Гаррі / time

Вагітній герцогині Сассекській Меган Маркл заборонили тримати за руку свого чоловіка, принца Гаррі. Не секрет, що герцогиню часто засуджують у порушенні королівських протоколів і в марнотратстві.

За твердженням її радників, подібний вираз емоцій дратує людей і може завдати шкоди репутації подружжя. Тому жоден з інших старших членів королівської сім'ї, включаючи королеву, принца Вільяма і Кейт Міддлтон, так себе на публіці не веде.

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З тієї ж причини колишній акторці порадили не виставляти напоказ свої почуття. "Скромність може перерости в тиху владу, і це потужний інструмент для завоювання публіки", – пояснила їхній сімейний адвокат Шила Макінтош-Стюарт. – "Старомодна британська цінність смирення – не найсильніша сторона Меган, і повідомлення про її фінансової марнотратства у всіх на слуху", – додала психолог.

Меган Маркл і 34-річний Гаррі вважаються злісними порушниками королівських протоколів. Зокрема, 17 січня герцогиню у черговий раз викрили в нехтуванні нормами королівського дрес-коду. Вона прийшла на прем'єру нової програми "Cirque du Soleil" в темно-синьому блискучому платті французького бренду Roland Mouret, вартість якого становить понад 5,5 тисячі доларів, і чорних босоніжках Stuart Weitzman, що демонстрували нафарбовані бордовим лаком нігті.

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Джерело: news
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