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Меган Маркл має намір подати до суду на британське видання Daily Mail

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл - фото 1
Герцогиня Сассекська Меган Маркл / Getty

Герцогиня Сассекська Меган Маркл пригрозила судовим позовом виданню Daily Mail за публікацію листа своєму батькові Томасу Марклю. Як зазначається, предметом розгляду буде порушення авторського права.

Нагадаємо, що видання Daily Mail частково опублікувало відвертий лист Маркл своєму батькові після весілля. Вона написала, що її серце було "розбите на мільйон шматочків" після того, як він дав інтерв'ю, придумуючи історії і звинувачуючи її чоловіка, принца Гаррі.

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Підкреслюється, що текст листа все ще розміщений на сайті Daily Mail. Зараз видання ніяк не прокоментувало цю інформацію.

Меган Маркл з батьком - фото 309449
Меган Маркл з батьком

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Джерело: theguardian
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