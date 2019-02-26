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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Принц Гаррі засумнівався, що Меган Маркл чекає дитину від нього

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Принц Гаррі пожартував про вагітність Меган - фото 1
Принц Гаррі пожартував про вагітність Меган / getty

Поки всі були надзвичайно зайняті церемонією Оскар, герцоги Сассекські відвідали під час вихідних Марокко. Під час королівського візиту в місто Асні Меган Маркл і принц Гаррі вирушили до місцевої середньої школи, де принц виділився своїм почуттям гумору.

Вчителі привітали майбутніх батьків, а принц Гаррі не втримався і пожартував у відповідь.

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Ти що, вагітна? – запитав він Меган. – Дитина моя?

"Сюрприз!" – підіграла Маркл і розсміялася.

Нагадаємо, цієї весни герцоги Сассекські вперше стануть батьками. Поповнення в королівській родині очікується вже зовсім скоро – зараз Меган Маркл на 7-му місяці вагітності. А поки букмекери приймають ставки на те, хто ж це буде – хлопчик, дівчинка або двійнята.

Раніше ходили чутки, що Джордж і Амаль Клуні стануть хресними батьками дитини, але актор в одному з інтерв'ю спростував цю інформацію.

Читайте також: Меган Маркл має намір подати до суду на британське видання Daily Mail

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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