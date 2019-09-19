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Відома модель вразила гарячим образом без білизни

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Марта Хант позує без білизни - фото 1
Марта Хант позує без білизни / instagram.com/marthahunt

Популярна модель Марта Хант потішила прихильників ефектними знімками у відвертій сукні без спідньої білизни. Ця білявка знає, як підкреслити свою фігуру!

30-річна американська модель Марта Хант зачаровує своєю вродою не лише з подіумів та реклам, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 3 мільйони підписників, адже вона активно ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Марта постала у новій фотосесії від фотографа Юлі Кулик з Нью-Йорка у розкішній сукні, яка підкреслила струнку фігуру моделі. Біла обтисла тканина і відсутність білизни – модель виглядає справді ефектно.

Відома модель вразила гарячим образом без білизни - фото 356014

Відома модель вразила гарячим образом без білизни - фото 356015

Відома модель вразила гарячим образом без білизни - фото 356016

Відома модель вразила гарячим образом без білизни - фото 356017

Автор фото: instagram.com/kulikulikulik

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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