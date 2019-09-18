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Модель Victoria's Secret показала природну вроду на пляжі

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Жасмін Тукс у бікіні - фото 1
Жасмін Тукс у бікіні / instagram.com/jastookes

Відома модель Жасмін Тукс потішила фанатів сонячними фото у купальнику, натякнувши, що до сезону бікіні варто бути завжди готовим. Ця красуня підкорює не лише чарівною усмішкою!

28-річна американська топмодель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс активно веде свою сторінку в соцмережі Instagram, де за її життям стежать понад 3,7 мільйона підписників. Дівчина майже щодня публікує свіжі кадри своїх буднів, зйомок та виходів у світ.

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Нещодавно Жасмін вирішила вкотре похизуватись ідеальною фігурою та показала сонячні фото у купальнику. Відсутність макіяжу, природна врода та сліпуча усмішка лише доповнили ідеальні знімки Тукс.

Модель Victoria's Secret показала природну вроду на пляжі - фото 355891

Модель Victoria's Secret показала природну вроду на пляжі - фото 355892

Джерело фото: instagram.com/jastookes

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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