Сексуальна Кайлі Дженнер вразила формами у крихітній сукні (фото)

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер знову в центрі уваги через свій відвертий образ. Цього разу дівчина вирішила похизуватись фігурою у неймовірно короткій сукні.

22-річна американська модель, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер активно займається не лише своїми проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за юною сестрою Кім стежать понад 146 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів.

І ще: Модель Victoria's Secret показала природну вроду на пляжі

Нещодавно Кайлі вирішила нагадати, що й справді належить до сімейства Кардашян, тому приміряла доволі екстравагантне вбрання – чорну сяючу та обтислу сукню, яка ледь прикрила сідниці зірки. І хоч цього разу обійшлось без декольте, але фанати одразу ж розділились на кілька таборів: ті, хто засипав модель компліментами, і ті, хто засумнівався у тому, наскільки правильно обирати настільки коротке плаття.

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

Читайте також: Міс Всесвіт 2012 похизувалась формами у бікіні (фото)