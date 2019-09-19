Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Шахтар Ліга Чемпіонів

Сексуальна Кайлі Дженнер вразила формами у крихітній сукні (фото)

  • 56
Кайлі Дженнер у неймовірно короткій сукні - фото 1
Кайлі Дженнер у неймовірно короткій сукні / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер знову в центрі уваги через свій відвертий образ. Цього разу дівчина вирішила похизуватись фігурою у неймовірно короткій сукні.

22-річна американська модель, бізнесвумен та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кайлі Дженнер активно займається не лише своїми проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за юною сестрою Кім стежать понад 146 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів.

І ще: Модель Victoria's Secret показала природну вроду на пляжі

Нещодавно Кайлі вирішила нагадати, що й справді належить до сімейства Кардашян, тому приміряла доволі екстравагантне вбрання – чорну сяючу та обтислу сукню, яка ледь прикрила сідниці зірки. І хоч цього разу обійшлось без декольте, але фанати одразу ж розділились на кілька таборів: ті, хто засипав модель компліментами, і ті, хто засумнівався у тому, наскільки правильно обирати настільки коротке плаття.

Сексуальна Кайлі Дженнер вразила формами у крихітній сукні (фото) - фото 355981

Сексуальна Кайлі Дженнер вразила формами у крихітній сукні (фото) - фото 355982

Сексуальна Кайлі Дженнер вразила формами у крихітній сукні (фото) - фото 355983

Джерело всіх фото: instagram.com/kyliejenner

Читайте також: Міс Всесвіт 2012 похизувалась формами у бікіні (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кріпосна 2 сезон 21, 22 серія: дивитись онлайн серіал СТБ, опис сюжету
  • Вчора, 20:30
  • 2199
ТЕСТ: Вгадай відомих акторів, яких не впізнати у гримі!
  • 16 вересня, 13:00
  • 584
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1762232
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз