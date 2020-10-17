Відома модель повністю оголилася у новій фотосесії

Колишній "ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпол вирішила здивувати своїх шанувальників і повністю роздяглася для нової фотосесії.

Так, 31-річна модель не перестає дивувати публіку, адже на таку фотосесію зважиться далеко не кожен.

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Відомо, що рекламований на фото бренд TropicofC модель заснувала самостійно, тому знайшла ефектний спосіб, щоб залучити покупців.

На знімках красуня оголилася практично повністю, залишивши на собі тільки сорочку на деяких кадрах. А на одному з фото Кендіс позує в одних трусиках з яскравим хижим принтом. Фанати не могли не оцінити зовнішній вигляд моделі, тому засипали її компліментами про абсолютно досконалу фігуру. Гортайте галерею:

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