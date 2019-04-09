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Українська співачка показала гарячі танці без білизни: відео

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DJ NANA - фото 1
DJ NANA / instagram

Зваблива українська співачка, екс-солістка гурту Nikita і колишня учасниця проекту Танці з зірками Анастасія Кумейко, відома також як DJ NANA, постала перед шанувальниками в мережі без білизни.

Артистка показала гарячий ролик на своїй сторінці в Instagram, де станцювала у відвертій сукні, що підкреслює її апетитні форми. Під час пікантних рухів NANA частково оголювалися її груди та інші частини тіла. Шанувальники оцінили еротичне відео співачки.

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У коментарях багато користувачів мережі відзначили, що Кумейко виглядає сексуально, але багатьох збентежило те, що під сукнею немає білизни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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