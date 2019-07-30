Наомі Кемпбелл опублікувала архівне голе фото (18+)

Британська супермодель Наомі Кемпбелл опублікувала на своїй сторінці в Instagram сексуальне фото. Інтимний кадр розбурхав підписників легендарної моделі.

49-річна зірка світової індустрії моди Наомі Кемпбелл поділилася з шанувальниками сміливим знімком, на якому позувала зовсім без одягу, лежачи на животі лише в бандані і золотому ланцюжку на талії.

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Пікантний кадр набрав понад 300 тисяч лайків, а також безліч захоплених коментарів від фоловерів і близьких друзів супермоделі, серед яких – культовий фотограф Мерт Алас, колега Кемпбелл, модель Хелена Крістенсен і дружина Роберто Каваллі, Єва Марія Дюрінгер.

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