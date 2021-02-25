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Відома футбольна уболівальниця засвітила пишні груди у крихітному купальнику

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Модель Кінсі Тадеуш Воланські - фото 1
Модель Кінсі Тадеуш Воланські / instagram

Славнозвісна футбольна фанатка та модель Кінсі Тадеуш Воланські порадувала своїх підписників черговим відвертим фото. Користувачі мережі у захваті.

Так, Кінсі Тадеуш Воланські регулярно ділиться пікантними знімками, підігріваючи інтерес своїх шанувальників. І на цей раз красуня позує у світлих шортах і крихітному чорному бюстгальтері, який ледве прикриває її пишні груди.

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Нагадаємо, дівчина приголомшила вболівальників під час фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. Тоді вона вибігла на поле Олімпійського в відвертому купальнику.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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