Відома футбольна уболівальниця засвітила пишні груди у крихітному купальнику

Славнозвісна футбольна фанатка та модель Кінсі Тадеуш Воланські порадувала своїх підписників черговим відвертим фото. Користувачі мережі у захваті.

Так, Кінсі Тадеуш Воланські регулярно ділиться пікантними знімками, підігріваючи інтерес своїх шанувальників. І на цей раз красуня позує у світлих шортах і крихітному чорному бюстгальтері, який ледве прикриває її пишні груди.

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Нагадаємо, дівчина приголомшила вболівальників під час фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. Тоді вона вибігла на поле Олімпійського в відвертому купальнику.

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