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Фітоняшка показала свою реальну фігуру в бікіні (фото 18+)

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Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу похизувалась апетитними формами у купальнику, викликавши захват у фанатів. Ця білявка завжди готова до спекотного сезону.

25-річна фітоняшка, модель та блогерка Теммі Хемброу активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що дівчина постійно ділиться кадрами зі своїх буднів, а також мотивує фанатів займатись спортом. Також на сторінці частенько можна знайти пікантні фото без фільтрів, адже Теммі не соромиться показувати себе такою, як вона є.

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Це підтверджують і свіжі кадри моделі, на яких вона позує у крихітному купальнику. Хемброу не у захваті від фоторедакторів, але її форми лише підтверджують, що жіноча краса буває різною і не обов'язково повинна відповідати модельним параметрам.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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