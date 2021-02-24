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Фітоняшка показала свою реальну фігуру в бікіні (фото 18+)
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Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу похизувалась апетитними формами у купальнику, викликавши захват у фанатів. Ця білявка завжди готова до спекотного сезону.
25-річна фітоняшка, модель та блогерка Теммі Хемброу активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що дівчина постійно ділиться кадрами зі своїх буднів, а також мотивує фанатів займатись спортом. Також на сторінці частенько можна знайти пікантні фото без фільтрів, адже Теммі не соромиться показувати себе такою, як вона є.
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Це підтверджують і свіжі кадри моделі, на яких вона позує у крихітному купальнику. Хемброу не у захваті від фоторедакторів, але її форми лише підтверджують, що жіноча краса буває різною і не обов'язково повинна відповідати модельним параметрам.
Гортайте галерею:
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