Співачка Lizzo показала фото у відвертій білизні: 18+

Американська співачка Меліса Віван Джефферсон, відома як Lizzo, показала недосконалість свого тіла в білизні на фото і надихнула шанувальників.

Відповідні знімки з'явилися на її сторінці в Instagram.

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На кадрах 32-річна виконавиця відображена в червоному комплекті білизни і окулярах в тон. Її образ доповнили діамантове кольє і перстень на лівій руці. Зірка позувала на камеру, демонструючи жирові складки і целюліт. "Розблокована нова поза. Я тримаюся за власний зад", – підписала вона пост, який набрав понад 832 тисяч лайків.

Фанати оцінили зовнішній вигляд співачки і висловили своє захоплення в коментарях. "Чудова", "Ти моя королева", "Ти супер богиня", "Ти виглядаєш шикарно", "Я б хотіла виглядати так, як ти", – пишуть вони.

Гортайте галерею:

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