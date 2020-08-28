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Відома американська актриса назвала три речі, які повинні бути в гардеробі кожної людини
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Популярна американська актриса, зірка серіалу "Милі ошуканки" Ешлі Бенсон назвали три стильні речі, які повинні бути в гардеробі кожної людини. Цей простий образ дозволить залишатися завжди у тренді.
Так, 30-річна Ешлі Бенсон відзначила, що для стильного образу потрібні тільки три речі: шкіряна куртка, якісна біла футболка та вінтажні джинси бренду Levi's. Також актриса підкреслила важливість аксесуарів.
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"Коли справа доходить до окулярів, я зазвичай вибираю чорну оправу. Мені подобаються авіатори або окуляри квадратної форми", – додала красуня.
Американка зізналася, що майже все літо не виходила з дому через пандемію коронавірусу, тому її улюбленою річчю були спортивні штани. При цьому Бенсон зазначила, що останнім часом віддає перевагу одягу з шовку, особливо – сукням-комбінаціям, які можна носити і вдень, і вночі.
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