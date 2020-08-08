На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
- 32
Яким би не був 2020-й, але літо при цьому ніхто не скасовував – на вулиці тримаються липнева спека. У таку погоду й виникає запитання – що носити, якщо найбільше хочеться роздягнутися до трусів і кожні 15 хвилин приймати освіжаючий душ. Ділимося секретами дрес-коду влітку.
Щоб виглядати яскраво і стильно цього літа, тобі не потрібно одягати багато одягу. Одягатися комфортно у літні місяці справді не так вже й складно. Віддавай перевагу світлим речам теплих кольорів. Шорти, сандалі, футболка і якийсь охолоджуючий напій, ймовірно, ідеальний набір для проводження приємного часу, незалежно від того, в якому сонячному регіоні ти опинишся.
До слова: З чим носити і як поєднувати сандалі чоловікам: 10 модних ідей у фото
Але ми знаємо, що далеко не всіх втішаються словами "Просто будь простішим", тому поєднай речі з переліку нижче з привичним для себе стилем. Інвестуй в один або декілька з цих прикладів, і ти отримаєш задоволення від літнього гардероба, який не тільки розслабляє, але і привертає увагу.
Смугаста сорочка
Коли справа доходить до сорочок з коміром, розгляньмо ще один мікротренд в цій конкретній чоловічій підкатегорії, тобто вертикальні смуги різної товщини. Така модель сорочки є хорошим варіантом для літнього відпочинку, тобто ідеально підходять для неробства. Крім цього, за допомогою такої сорочки ти можеш створити неформальний образ для прогулянки з друзями або ж вечірки. Не забувай, що у такому випадку дозволяється розстебнути верхній гудзик, що є перевагою у спекотну погоду.
Плісировані штани
Шорти зручний, але не найуніверсальніший варіант для літа. Якщо тобі потрібно прикрити трохи більше тіла, щоб було тепло в літні прохолодні дні і вечори, ми рекомендуємо пару плісированих штанів замість шортів. Зараз існує багато різноманітних фасонів і видів таких штанів. На додаток до складок, які забезпечують додатковий об'єм і прохолоду, ця особлива пара має збільшений пояс для зручнішого носіння, що нагадує відчуття спортивних штанів. Завдяки полотняній тканині, в них також дуже зручно і комфортно в спекотні літні дні.
Літній костюм
Легкий костюм відмінно підходить для літньої вечірки на весіллі або в саду. А ще в такому образі ти неодмінно зловиш погляди людей на собі, які оцінять твій смак. До речі, обирати краще одяг з бавовни в універсальному і абсолютно нейтральному бежевому кольорі.
Футболка-поло з абсорбуючої тканини
Одяг, який висихає, коли ти її носиш. Що може бути кращим для того, щоб відправитися на обід біля басейну або на пляжі. Така футболка-поло з абсорбуючої тканини допоможе тобі почуватися комфортно навіть в найспекотнішу погоду.
Топ-сайдери
Серед багатьох з нас існує стереотип, що топ-сайдери є ознакою розкішного життя. Проте таку пару взуття можна взути як на суперяхту, так і використати для створення повсякденного образу. В останні кілька сезонів вони трохи модернізувалися за стилем. Ефект ностальгії таких інновацій стилю полягає в тому, що класика тепер знову виглядає дуже круто і стильно.
Читайте також: Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
16:18Глава OnePlus власноруч зібрав новий бюджетник компанії: відео
-
15:475 дрібниць, які надзвичайно важливі для кожного чоловіка
-
15:17Як приготувати ідеальний пишний бісквіт для тортів
-
14:46Сім'я продала пікап Chevrolet за 75 доларів, а через 44 роки купила його за ту ж суму
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:10NASA опублікувало вражаючі супутникові знімки канадських льодовиків
-
13:44Лухарі стайл: ревізор Філонова показала яскраве фото в Instagram
-
13:13Ці смаколики здатні погіршити настрій і фігуру
-
12:46Три найупертіших знаків Зодіаку
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
11:44Джаред Лето у новому фільмі зіграє знаменитого художника
-
11:18Ветеринари рекомендують обмежити прогулянки з собаками влітку: ось чому
-
10:43Макс Барських випустив новий літній хіт: слухай онлайн
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
09:45Щасливий батько: Роналду показав, як проходять його будні
-
09:18Ці продукти здатні поліпшити стан волосся
-
08:54AnTuTu назвав найпотужніший мобільний процесор першої половини 2020 року
-
08:30Боляче дивитися: на дорогах Рівного бачили Lamborghini Aventador SVJ
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
21:258 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Чи варто оновлюватися: потужність iMac нового покоління порівняли з попередником
-
20:23Excel дає збій: генетики перейменували 27 людських генів
-
14:25Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба
-
12:16EDGAR&EMMA – фіналісти Української пісні 2020: знайомтесь з яскравим попдуетом
-
10:10Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня
-
08:15Погода в Україні 8-9 серпня: прогноз на вихідні
- 07 серпня
-
21:51Усе значно гірше: учені назвали нову середню довжину пеніса
-
18:12Мільйонери з TikTok: ТОП 7 блогерів мережі за версією Forbes
-
12:16ТЕСТ: Дізнайся, яке пиво тобі варто спробувати
-
09:16Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня
-
07:15Погода в Україні 7 серпня: де пройдуть дощі з грозами
- 06 серпня
-
21:24Різ Візерспун показала ідеальний мем 2020 року: його підхопили інші зірки
-
19:13Усе як у страшному сні: наречена розповіла про весільну зйомку під час вибуху у Бейруті
-
16:26Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
-
14:135 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
-
11:50Для очей, вух і серця – 5 книг про те, як давати собі раду
-
09:21Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 6 серпня
-
07:13Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 05 серпня
-
21:245 речей, які люто бісять більшість водіїв сучасних автомобілів
-
18:52Galaxy Note20 Ultra, Tab S7, Watch 3 і Buds Live: коротко про гаджети з Samsung Unpacked
-
17:51Як зачіска змінює людей: ефектні фото крутих перевтілень
-
14:31Українка зробила свій перший кікфліп: скейтбордист Тоні Хавк це оцінив
-
11:51Підтримку Google Play Music припинять у жовтні: YouTube Music повністю замінить сервіс
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 5 серпня
-
07:13Як освіжити одяг, якщо немає часу на прання
- 04 серпня
-
21:02Якщо терпіти нема сил: 7 правил спонтанного сексу, які не варто ігнорувати
-
18:23Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно