Що носити чоловікам у спеку: 5 базових речей літнього гардероба

Яким би не був 2020-й, але літо при цьому ніхто не скасовував – на вулиці тримаються липнева спека. У таку погоду й виникає запитання – що носити, якщо найбільше хочеться роздягнутися до трусів і кожні 15 хвилин приймати освіжаючий душ. Ділимося секретами дрес-коду влітку.

Щоб виглядати яскраво і стильно цього літа, тобі не потрібно одягати багато одягу. Одягатися комфортно у літні місяці справді не так вже й складно. Віддавай перевагу світлим речам теплих кольорів. Шорти, сандалі, футболка і якийсь охолоджуючий напій, ймовірно, ідеальний набір для проводження приємного часу, незалежно від того, в якому сонячному регіоні ти опинишся.

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Але ми знаємо, що далеко не всіх втішаються словами "Просто будь простішим", тому поєднай речі з переліку нижче з привичним для себе стилем. Інвестуй в один або декілька з цих прикладів, і ти отримаєш задоволення від літнього гардероба, який не тільки розслабляє, але і привертає увагу.

Смугаста сорочка

Коли справа доходить до сорочок з коміром, розгляньмо ще один мікротренд в цій конкретній чоловічій підкатегорії, тобто вертикальні смуги різної товщини. Така модель сорочки є хорошим варіантом для літнього відпочинку, тобто ідеально підходять для неробства. Крім цього, за допомогою такої сорочки ти можеш створити неформальний образ для прогулянки з друзями або ж вечірки. Не забувай, що у такому випадку дозволяється розстебнути верхній гудзик, що є перевагою у спекотну погоду.

Плісировані штани

Шорти зручний, але не найуніверсальніший варіант для літа. Якщо тобі потрібно прикрити трохи більше тіла, щоб було тепло в літні прохолодні дні і вечори, ми рекомендуємо пару плісированих штанів замість шортів. Зараз існує багато різноманітних фасонів і видів таких штанів. На додаток до складок, які забезпечують додатковий об'єм і прохолоду, ця особлива пара має збільшений пояс для зручнішого носіння, що нагадує відчуття спортивних штанів. Завдяки полотняній тканині, в них також дуже зручно і комфортно в спекотні літні дні.

Літній костюм

Легкий костюм відмінно підходить для літньої вечірки на весіллі або в саду. А ще в такому образі ти неодмінно зловиш погляди людей на собі, які оцінять твій смак. До речі, обирати краще одяг з бавовни в універсальному і абсолютно нейтральному бежевому кольорі.

Футболка-поло з абсорбуючої тканини

Одяг, який висихає, коли ти її носиш. Що може бути кращим для того, щоб відправитися на обід біля басейну або на пляжі. Така футболка-поло з абсорбуючої тканини допоможе тобі почуватися комфортно навіть в найспекотнішу погоду.

Топ-сайдери

Серед багатьох з нас існує стереотип, що топ-сайдери є ознакою розкішного життя. Проте таку пару взуття можна взути як на суперяхту, так і використати для створення повсякденного образу. В останні кілька сезонів вони трохи модернізувалися за стилем. Ефект ностальгії таких інновацій стилю полягає в тому, що класика тепер знову виглядає дуже круто і стильно.

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