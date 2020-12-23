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Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro

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Як оцінили камери Xiaomi Mi 10T Pro експерти DxOMark - фото 1
Як оцінили камери Xiaomi Mi 10T Pro експерти DxOMark

Слідом за оглядом камери звичайного Xiaomi Mi 10T експерти DxOMark опублікували результати свого тестування старшої версії Mi 10T Pro. Головна відмінність між моделями – використання просунутішого 108-мегапіксельного сенсора у Pro-версії.

Експертам сподобалися можливості камер Xiaomi Mi 10T Pro. Звичайно ж, не обійшлося й без недоліків. Деталі читайте далі.

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Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro - фото 440344

За підсумками всіх тестів фото- і відеоможливостей Xiaomi Mi 10T Pro фахівці DxOMark виділили такі плюси його камери:

  1. Точна експозиція, приємні кольори та широкий динамічний діапазон на фотографіях, зроблених на вулиці й у приміщенні;
  2. Точний баланс білого і колір шкіри при зйомці з зумом;
  3. Висока деталізація у більшості знятих відео;
  4. Точна експозиція і баланс білого при зйомці відео на вулиці й у приміщенні;
  5. Найчастіше ефективна стабілізація при зйомці відео.

Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro - фото 440342

Основні недоліки камери Xiaomi Mi 10T Pro:

  1. Обмежений динамічний діапазон під час зйомки фото в умовах слабкого освітлення;
  2. Помітне двоїння об'єктів на деяких HDR-фотографіях;
  3. Неточне визначення меж об'єктів у портретному режимі;
  4. Низька деталізація надширококутних фотографій;
  5. Обмежений динамічний діапазон під час зйомки відео;
  6. Нестабільний автофокус, помітні артефакти та недостатня деталізація при зйомці відео в умовах поганого освітлення.

Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro - фото 440343

Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro - фото 440340

"Mi 10T Pro 5G повертається до витоків Xiaomi, яка випускає смартфони середнього класу з рядом вражаючих функцій. Звичайно, компанії довелося на чомусь заощадити, тому Xiaomi відмовилася від телеоб'єктива, який є в Mi10 Pro і Mi10 Ultra. Основна камера хороша як на вулиці, так і в приміщенні, що задовольнить вимоги більшості користувачів. Крім того, Mi 10T Pro 5G непогано знімає відео. Таким чином, ця модель не перебуває на одному рівні з топовими камерофонами Xiaomi, які краще знімають при слабкому освітленні та на далекій відстані, але вона, безумовно, посідає місце у середньому сегменті", – підсумували фахівці.

У результаті камера Xiaomi Mi 10T Pro отримала 118 балів, що далеко від найкращих смартфонів у рейтингу DxOMark, але разом з тим істотно більше у порівнянні з 98 балами звичайного Mi 10T.

Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro - фото 440341

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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