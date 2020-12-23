Відмінна камера за свої гроші: експерти DxOMark оцінили Xiaomi Mi 10T Pro

Слідом за оглядом камери звичайного Xiaomi Mi 10T експерти DxOMark опублікували результати свого тестування старшої версії Mi 10T Pro. Головна відмінність між моделями – використання просунутішого 108-мегапіксельного сенсора у Pro-версії.

Експертам сподобалися можливості камер Xiaomi Mi 10T Pro. Звичайно ж, не обійшлося й без недоліків. Деталі читайте далі.

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За підсумками всіх тестів фото- і відеоможливостей Xiaomi Mi 10T Pro фахівці DxOMark виділили такі плюси його камери:

Точна експозиція, приємні кольори та широкий динамічний діапазон на фотографіях, зроблених на вулиці й у приміщенні; Точний баланс білого і колір шкіри при зйомці з зумом; Висока деталізація у більшості знятих відео; Точна експозиція і баланс білого при зйомці відео на вулиці й у приміщенні; Найчастіше ефективна стабілізація при зйомці відео.

Основні недоліки камери Xiaomi Mi 10T Pro:

Обмежений динамічний діапазон під час зйомки фото в умовах слабкого освітлення; Помітне двоїння об'єктів на деяких HDR-фотографіях; Неточне визначення меж об'єктів у портретному режимі; Низька деталізація надширококутних фотографій; Обмежений динамічний діапазон під час зйомки відео; Нестабільний автофокус, помітні артефакти та недостатня деталізація при зйомці відео в умовах поганого освітлення.

"Mi 10T Pro 5G повертається до витоків Xiaomi, яка випускає смартфони середнього класу з рядом вражаючих функцій. Звичайно, компанії довелося на чомусь заощадити, тому Xiaomi відмовилася від телеоб'єктива, який є в Mi10 Pro і Mi10 Ultra. Основна камера хороша як на вулиці, так і в приміщенні, що задовольнить вимоги більшості користувачів. Крім того, Mi 10T Pro 5G непогано знімає відео. Таким чином, ця модель не перебуває на одному рівні з топовими камерофонами Xiaomi, які краще знімають при слабкому освітленні та на далекій відстані, але вона, безумовно, посідає місце у середньому сегменті", – підсумували фахівці.

У результаті камера Xiaomi Mi 10T Pro отримала 118 балів, що далеко від найкращих смартфонів у рейтингу DxOMark, але разом з тим істотно більше у порівнянні з 98 балами звичайного Mi 10T.

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