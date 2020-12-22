Експерти DxOMark протестували камери Xiaomi Mi 10T: вердикт невтішний

Флагманський Xiaomi Mi10 Ultra певний час посідав перше місце у рейтингу найкращих камерофонів за версією DxOMark, а зараз – у першій трійці. Тепер же експерти вирішили з'ясувати, як справи йдуть у доступнішої моделі китайського виробника, протестувавши фото- і відеоможливості Xiaomi Mi 10T.

Спойлер: можливості камер нового Xiaomi Mi 10T не надто вразили експертів.

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До сильних сторін камери Xiaomi Mi 10T фахівці DxOMark віднесли:

Точну експозицію при зйомці фото і відео як у приміщенні, так і на вулиці; Приємні кольори на відео у приміщенні та на вулиці; Помітну глибину різкості на фотографіях; Баланс білого, не збивається від знімка до знімка; Точне визначення об'єктів у портретному режимі; Ефективну стабілізацію при запису відео.

Без недоліків теж не обійшлося:

Обмежений динамічний діапазон на більшості фото і відео; Помітний шум на фото і відео; Збої автофокусу при зйомці і фото, і відео; Низька деталізація при наближенні фотографій; Недоекспонованість нічних знімків при використанні спалаху; Стрибки різкості між кадрами у більшості відеороликів.

За підсумком усіх тестів експерти DxOMark відзначили, що звичайний Xiaomi Mi 10T помітно програє Pro-версії в якості зйомки. У результаті смартфон отримав вельми скромні за сучасними мірками 98 балів проти 118 у Mi 10T Pro. Це навіть менше, ніж у Xiaomi Mi8 (99 балів), що вийшов у 2018 році.

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