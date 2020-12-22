На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти DxOMark протестували камери Xiaomi Mi 10T: вердикт невтішний
-
- 3
Флагманський Xiaomi Mi10 Ultra певний час посідав перше місце у рейтингу найкращих камерофонів за версією DxOMark, а зараз – у першій трійці. Тепер же експерти вирішили з'ясувати, як справи йдуть у доступнішої моделі китайського виробника, протестувавши фото- і відеоможливості Xiaomi Mi 10T.
Спойлер: можливості камер нового Xiaomi Mi 10T не надто вразили експертів.
Це цікаво: OnePlus показала концептуальний смартфон, який може змінювати колір задньої панелі
До сильних сторін камери Xiaomi Mi 10T фахівці DxOMark віднесли:
- Точну експозицію при зйомці фото і відео як у приміщенні, так і на вулиці;
- Приємні кольори на відео у приміщенні та на вулиці;
- Помітну глибину різкості на фотографіях;
- Баланс білого, не збивається від знімка до знімка;
- Точне визначення об'єктів у портретному режимі;
- Ефективну стабілізацію при запису відео.
Без недоліків теж не обійшлося:
- Обмежений динамічний діапазон на більшості фото і відео;
- Помітний шум на фото і відео;
- Збої автофокусу при зйомці і фото, і відео;
- Низька деталізація при наближенні фотографій;
- Недоекспонованість нічних знімків при використанні спалаху;
- Стрибки різкості між кадрами у більшості відеороликів.
За підсумком усіх тестів експерти DxOMark відзначили, що звичайний Xiaomi Mi 10T помітно програє Pro-версії в якості зйомки. У результаті смартфон отримав вельми скромні за сучасними мірками 98 балів проти 118 у Mi 10T Pro. Це навіть менше, ніж у Xiaomi Mi8 (99 балів), що вийшов у 2018 році.
Читайте також: Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку
-
20:49Експерти DxOMark протестували камери Xiaomi Mi 10T: вердикт невтішний
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
19:48OnePlus показала концептуальний смартфон, який може змінювати колір задньої панелі
-
19:18Справжні відчайдухи: двоє канадців зіграли у шахмати в ополонці (відео)
-
18:49Танці з бубном: скандальну Cyberpunk 2077 запустили на Nintendo Switch
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:20Гороскоп на 23 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Aston Martin випустила "шпигунський" спорткар з кулеметами: ефектне відео
-
17:16Dirty Little Virus: Іґґі Поп присвятив коронавірусу свою нову пісню
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
16:42Знахідка дня: штучний інтелект визначить ваш психологічний вік
-
16:14YOZEFF – Танцюй: слухайте драйвовий трек українського співака
-
15:44У мережі показали, як проходять дорожні випробування першого кросовера Ferrari
-
15:17Український футболіст назвав ключову відмінність між Мессі і Роналду
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:46Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
13:45Оля Полякова розповіла, на чому економить під час карантину
-
13:18Чим загрожує дефіцит фолієвої кислоти в організмі
-
12:44Пік страху: дивіться трейлер українського хорору
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
11:43Зірка серіалу Усі жінки відьми показала обличчя без макіяжу і фільтрів
-
11:11На Марсі розгледіли "янгола із серцем": фотофакт
-
10:50Цей алкогольний напій викликає найважче похмілля
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
-
12:18Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня
-
08:21Формула 0,03: як визначити, скільки рідини вам потрібно пити
- 19 грудня
-
19:41Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів
-
17:15Цим знакам Зодіаку дуже пощастить у День Святого Миколая 2020
-
13:22Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність