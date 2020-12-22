OnePlus показала концептуальний смартфон, який може змінювати колір задньої панелі

Компанія OnePlus представила концептуальний смартфон OnePlus 8T Concept з задньою панеллю, яка змінює колір. Новий пристрій, засноване на існуючому флагмані OnePlus 8T, дозволяє компанії продемонструвати деякі технології, над якими вона працює.

Під склом задньої панелі смартфона встановлена плівка, що ​​змінює колір. Вона містить оксид металу та може змінювати свій колір залежно від напруги, що подається. Плівка може змінювати колір зі сріблястого на темно-синій і назад.

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Гравірування скла імітує форму терас з гарячими джерелами Памуккале в Туреччині.

Ще однією фішкою концепту стала радарна система міліметрового діапазону, яка може передавати та приймати електромагнітні хвилі. Це дозволяє смартфону сприймати, відображати, знаходити та відстежувати об'єкти з точністю до міліметра при будь-яких умовах освітлення. Оптична система ToF так не може.

Вбудований під блоком камер радар mmWave можна використовувати для виявлення жестів, наприклад, приймати або відхиляти виклики, розмахуючи рукою над пристроєм.

OnePlus також продемонструвала додаток для моніторингу дихання, який використовує радар mmWave для відстеження руху грудної клітини та визначення частоти дихання користувача.

Як і Concept One, OnePlus 8T Concept не призначений для продажу – він просто демонструє деякі технології, над якими компанія активно працює.

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