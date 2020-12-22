На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
OnePlus показала концептуальний смартфон, який може змінювати колір задньої панелі
-
- 11
Компанія OnePlus представила концептуальний смартфон OnePlus 8T Concept з задньою панеллю, яка змінює колір. Новий пристрій, засноване на існуючому флагмані OnePlus 8T, дозволяє компанії продемонструвати деякі технології, над якими вона працює.
Під склом задньої панелі смартфона встановлена плівка, що змінює колір. Вона містить оксид металу та може змінювати свій колір залежно від напруги, що подається. Плівка може змінювати колір зі сріблястого на темно-синій і назад.
Це цікаво: OnePlus 7 та 7T поки не отримають Android 11: що стало причиною
Гравірування скла імітує форму терас з гарячими джерелами Памуккале в Туреччині.
Ще однією фішкою концепту стала радарна система міліметрового діапазону, яка може передавати та приймати електромагнітні хвилі. Це дозволяє смартфону сприймати, відображати, знаходити та відстежувати об'єкти з точністю до міліметра при будь-яких умовах освітлення. Оптична система ToF так не може.
Вбудований під блоком камер радар mmWave можна використовувати для виявлення жестів, наприклад, приймати або відхиляти виклики, розмахуючи рукою над пристроєм.
OnePlus також продемонструвала додаток для моніторингу дихання, який використовує радар mmWave для відстеження руху грудної клітини та визначення частоти дихання користувача.
Як і Concept One, OnePlus 8T Concept не призначений для продажу – він просто демонструє деякі технології, над якими компанія активно працює.
Читайте також: Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку
-
20:49Експерти DxOMark протестували камери Xiaomi Mi 10T: вердикт невтішний
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
19:48OnePlus показала концептуальний смартфон, який може змінювати колір задньої панелі
-
19:18Справжні відчайдухи: двоє канадців зіграли у шахмати в ополонці (відео)
-
18:49Танці з бубном: скандальну Cyberpunk 2077 запустили на Nintendo Switch
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:20Гороскоп на 23 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Aston Martin випустила "шпигунський" спорткар з кулеметами: ефектне відео
-
17:16Dirty Little Virus: Іґґі Поп присвятив коронавірусу свою нову пісню
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
16:42Знахідка дня: штучний інтелект визначить ваш психологічний вік
-
16:14YOZEFF – Танцюй: слухайте драйвовий трек українського співака
-
15:44У мережі показали, як проходять дорожні випробування першого кросовера Ferrari
-
15:17Український футболіст назвав ключову відмінність між Мессі і Роналду
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:46Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
13:45Оля Полякова розповіла, на чому економить під час карантину
-
13:18Чим загрожує дефіцит фолієвої кислоти в організмі
-
12:44Пік страху: дивіться трейлер українського хорору
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
11:43Зірка серіалу Усі жінки відьми показала обличчя без макіяжу і фільтрів
-
11:11На Марсі розгледіли "янгола із серцем": фотофакт
-
10:50Цей алкогольний напій викликає найважче похмілля
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
-
12:18Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня
-
08:21Формула 0,03: як визначити, скільки рідини вам потрібно пити
- 19 грудня
-
19:41Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів
-
17:15Цим знакам Зодіаку дуже пощастить у День Святого Миколая 2020
-
13:22Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність