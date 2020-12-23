Дизайн нового Xiaomi Mi11 розкрили в офіційному тизері: відео

За кілька днів до презентації смартфона Mi11 пресслужба Xiaomi випустила короткометражний відеоролик, на якому вперше офіційно показала дизайн майбутньої новинки. Крім того, у мережі з'явилася інформація про модифікації гаджета та дату початку продажів флагманської новинки.

Короткий відеоряд демонструє апарат Xiaomi Mi11, прикритий тканиною, яку приспускають дві роборуки.

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Судячи з відео, дизайн задньої кришки пристрою та виконання блоку основної камери повністю збігається з ранніми інсайдерськими звітами. На жаль, на тизері не показано фронтальну панель пристрою. Згідно з попередніми публікаціями, флагман отримає загнутий з боків дисплей.

За даними мережевих інформаторів, Xiaomi випустить кілька модифікацій пристрою з 8/12 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті. Також від компанії чекають прем'єру Pro-версії пристрою зі збільшеною місткістю акумулятора і великою кількістю камер.

Презентація Xiaomi Mi11 відбудеться 28 грудня 2020 року, а в продаж смартфон імовірно 1 січня 2021.

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