Гай Річі перетворить фільм Джентльмени на серіал

Режисер Гай Річі напише сценарій і зніме серіал за мотивами свого фільму "Джентльмени". Deadline зазначає, що таким чином він поверне проєкту той формат, в якому він задумував його з самого початку.

Виробництвом шоу займеться телевізійний підрозділ компанії Miramax. Акторський склад нової версії "Джентльменів" поки не розкривається.

Це цікаво: Billie Eilish – No Time To Die: дивіться кліп на саундтрек до нового фільму про Бонда

"Miramax Television з радістю відкриє нові творчі можливості співпраці з Гаєм Річі в роботі над "Джентльменами", – зазначив глава Miramax Worldwide Television Марк Хелвіг. – Він є одним з найяскравіших і плідних сучасних кінематографістів, а також людиною, творчістю якого я особисто захоплююся ось уже багато років, тому для нас стане честю перенести фільм "Джентльмени" у світ глобального преміального телебачення".

Нагадаємо, українська прем'єра "Джентльменів" відбулася в лютому. У картині зіграли Меттью Макконахі, Х'ю Грант, Чарлі Ханнем, Колін Фаррелл, Генрі Голдінг і Мішель Докер.

Кримінальна стрічка розповідала про американця Міккі Пірсона, котрий їде у Лондон і створює там імперію з продажу марихуани. Потім він вирішує вийти з бізнесу і продати виробництво наркотиків, щоб зосередитися на сім'ї. Однак це виявляється не так уже й просто.

Читайте також: Як Генрі Кавілл та Міллі Боббі Браун розважаються під час зйомок Еноли Холмс: смішне відео