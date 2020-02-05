Відьмак розповів про зйомки знаменитої пікантної сцени у ванні

Британський актор Генрі Кавілл розповів, як готувався до сцени у ванні в серіалі Відьмак, намагаючись виправдати очікування фанатів однойменної книги та відеогри.

Відзначається, що актор ще до участі в шоу Netflix був великим шанувальником книг Анджея Сапковського і відеоігор за їхніми мотивами. Сцена з гри Відьмак 3, в якій Геральт (персонаж Кавілла) сидить в бочці, стала культовою. Вона породила безліч мемів і навіть змусила розробників випустити офіційну фігурку.

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"Я не знаю, скільки людей на знімальному майданчику усвідомлювали його (епізоду) важливість, і знали про те, що перед очима багатьох глядачів уже є певний візуальний ряд", – вказав актор.

За словами актора, єдина причина, що перешкодила йому в точності відтворити картинку з гри, полягала в тому, що ванна була дуже незручної форми. "Я намагався вийняти ноги, але не міг! З іншого боку, я подумав, що це, напевно, було б занадто", – додав Кавілл.

Епізод у ванній з відеогри

Сцена у ванній з серіалу

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