Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Відьмак розповів про зйомки знаменитої пікантної сцени у ванні

  • 22
Відьмак розповів про зйомки знаменитої пікантної сцени у ванні - фото 1

Британський актор Генрі Кавілл розповів, як готувався до сцени у ванні в серіалі Відьмак, намагаючись виправдати очікування фанатів однойменної книги та відеогри.

Відзначається, що актор ще до участі в шоу Netflix був великим шанувальником книг Анджея Сапковського і відеоігор за їхніми мотивами. Сцена з гри Відьмак 3, в якій Геральт (персонаж Кавілла) сидить в бочці, стала культовою. Вона породила безліч мемів і навіть змусила розробників випустити офіційну фігурку.

Це цікаво: Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим

Відьмак розповів про зйомки знаменитої пікантної сцени у ванні - фото 384148

"Я не знаю, скільки людей на знімальному майданчику усвідомлювали його (епізоду) важливість, і знали про те, що перед очима багатьох глядачів уже є певний візуальний ряд", – вказав актор.

За словами актора, єдина причина, що перешкодила йому в точності відтворити картинку з гри, полягала в тому, що ванна була дуже незручної форми. "Я намагався вийняти ноги, але не міг! З іншого боку, я подумав, що це, напевно, було б занадто", – додав Кавілл.

Епізод у ванній з відеогри - фото 384150
Епізод у ванній з відеогри
Сцена у ванній з серіалу - фото 384149
Сцена у ванній з серіалу

Читайте також: Ванда Віжн, Локі, Сокіл та Зимовий солдат: у Marvel показали тизери нових серіалів

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Голос країни 10 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
  • 03 лютого, 09:17
  • 2488
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • 03 лютого, 14:11
  • 1282
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1386
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз