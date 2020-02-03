Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим

Підліткові серіали не завжди сповнені лише романтики та шкільних проблем, а й можуть підіймати актуальні теми сексу та стосунків. Тому зібрали найкрутіші нові серіали, які підійдуть не лише для молоді, а й для дорослих глядачів.

Сексуальне виховання або Статеве виховання

Оригінальна назва мовою серіалу: Sex Education

Sex Education Жанр : комедія, драма

: комедія, драма Країна: США

США Режисер: Кейт Геррон, Бен Тейлор

Кейт Геррон, Бен Тейлор У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон, Джеймс Пюрфой, Коннор Свінделлс

Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон, Джеймс Пюрфой, Коннор Свінделлс Тривалість: 45 хв.

45 хв. Кількість серій: 16

Підлітком бути доволі нелегко, адже в житті починаються проблеми ще й сексуального характеру. В головного героя Отіса вони викликають чимало неприємних емоцій, а погіршує ситуацію те, що його мама працює сексологом. Звісно ж, між ними мало спілкування на найболючіші теми. Зате в школі Отіса підліткам реально необхідний хтось, хто відповість на найпримітивніші питання та дозволить розв'язувати проблеми в ліжку. Тому хлопець починає проводити консультації, попри те, що сам досі цнотливий. Важко описати всю крутість цього серіалу, адже він підіймає реально актуальні та важливі питання, що стосуються не лише сексу, а й сучасної молоді.

Сексуальне виховання, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Кінець ї***ого світу

Оригінальна назва мовою серіалу: The End of the F***ing World

The End of the F***ing World Жанр : чорна комедія

: чорна комедія Країна: США, Великобританія

США, Великобританія Режисер: Джонатан Ентвісл, Люсі Черняк

Джонатан Ентвісл, Люсі Черняк У головних ролях: Алекс Лотер, Джессіка Барден

Алекс Лотер, Джессіка Барден Тривалість: 25 хв.

25 хв. Кількість серій: 16

Цей серіал чудово підійде для тих, хто обожнює абсурдність та чорний гумор. У центрі сюжету 17-річний Джеймс, якого реально можна назвати психопатом. З самого дитинства його цікавили убивства тварин, але згодом це стало надто нудним хобі, тож він замислився, чи зможе колись убити людину. А додає барв його мріям знайомство з новою однокласницею Алісою з дуже бунтівним характером. Проблеми у спілкуванні з батьками та бажання йти проти системи зводить цих двох, і нічого хорошого з цього не вийде. Доволі специфічна історія, яка затягує своєю дивиною.

Кінець ї***ого світу, дивитись трейлер серіалу онлайн:

13 причин чому

Оригінальна назва мовою серіалу: Th1rteen R3asons Why

Th1rteen R3asons Why Жанр: драма

драма Країна: США

США Продюсер: Селена Гомес

Селена Гомес У головних ролях: Кетрін Ленґфорд, Ділан Міннетт, Крістіан Наварро, Аліша Бое, Майлз Гейзер, Кейт Волш

Кетрін Ленґфорд, Ділан Міннетт, Крістіан Наварро, Аліша Бое, Майлз Гейзер, Кейт Волш Тривалість: 49-60 хв.

49-60 хв. Кількість серій: 39

Про цей серіал мало хто не чув, адже він викликав чимало обговорень у світі, адже підіймає тему підліткових самогубств та домагань. Чимало людей закривають на це очі, а стрічка умисно показує багато деталей життя школярів, про які дорослі не завжди хочуть знати. Сюжет розгортається навколо Ханни, яка вирішила покінчити з собою та залишити 13 листів всім, хто призвів до такого фіналу її життя.

13 причин чому, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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