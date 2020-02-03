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Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим
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Підліткові серіали не завжди сповнені лише романтики та шкільних проблем, а й можуть підіймати актуальні теми сексу та стосунків. Тому зібрали найкрутіші нові серіали, які підійдуть не лише для молоді, а й для дорослих глядачів.
Сексуальне виховання або Статеве виховання
- Оригінальна назва мовою серіалу: Sex Education
- Жанр: комедія, драма
- Країна: США
- Режисер: Кейт Геррон, Бен Тейлор
- У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон, Джеймс Пюрфой, Коннор Свінделлс
- Тривалість: 45 хв.
- Кількість серій: 16
Підлітком бути доволі нелегко, адже в житті починаються проблеми ще й сексуального характеру. В головного героя Отіса вони викликають чимало неприємних емоцій, а погіршує ситуацію те, що його мама працює сексологом. Звісно ж, між ними мало спілкування на найболючіші теми. Зате в школі Отіса підліткам реально необхідний хтось, хто відповість на найпримітивніші питання та дозволить розв'язувати проблеми в ліжку. Тому хлопець починає проводити консультації, попри те, що сам досі цнотливий. Важко описати всю крутість цього серіалу, адже він підіймає реально актуальні та важливі питання, що стосуються не лише сексу, а й сучасної молоді.
Сексуальне виховання, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Кінець ї***ого світу
- Оригінальна назва мовою серіалу: The End of the F***ing World
- Жанр: чорна комедія
- Країна: США, Великобританія
- Режисер: Джонатан Ентвісл, Люсі Черняк
- У головних ролях: Алекс Лотер, Джессіка Барден
- Тривалість: 25 хв.
- Кількість серій: 16
Цей серіал чудово підійде для тих, хто обожнює абсурдність та чорний гумор. У центрі сюжету 17-річний Джеймс, якого реально можна назвати психопатом. З самого дитинства його цікавили убивства тварин, але згодом це стало надто нудним хобі, тож він замислився, чи зможе колись убити людину. А додає барв його мріям знайомство з новою однокласницею Алісою з дуже бунтівним характером. Проблеми у спілкуванні з батьками та бажання йти проти системи зводить цих двох, і нічого хорошого з цього не вийде. Доволі специфічна історія, яка затягує своєю дивиною.
Кінець ї***ого світу, дивитись трейлер серіалу онлайн:
13 причин чому
- Оригінальна назва мовою серіалу: Th1rteen R3asons Why
- Жанр: драма
- Країна: США
- Продюсер: Селена Гомес
- У головних ролях: Кетрін Ленґфорд, Ділан Міннетт, Крістіан Наварро, Аліша Бое, Майлз Гейзер, Кейт Волш
- Тривалість: 49-60 хв.
- Кількість серій: 39
Про цей серіал мало хто не чув, адже він викликав чимало обговорень у світі, адже підіймає тему підліткових самогубств та домагань. Чимало людей закривають на це очі, а стрічка умисно показує багато деталей життя школярів, про які дорослі не завжди хочуть знати. Сюжет розгортається навколо Ханни, яка вирішила покінчити з собою та залишити 13 листів всім, хто призвів до такого фіналу її життя.
13 причин чому, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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