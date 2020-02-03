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Серіали про підлітків та секс, які варто подивитись і дорослим

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Серіали про підлітків та секс - фото 1
Серіали про підлітків та секс

Підліткові серіали не завжди сповнені лише романтики та шкільних проблем, а й можуть підіймати актуальні теми сексу та стосунків. Тому зібрали найкрутіші нові серіали, які підійдуть не лише для молоді, а й для дорослих глядачів.

Сексуальне виховання або Статеве виховання

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Sex Education
  • Жанр: комедія, драма
  • Країна: США
  • Режисер: Кейт Геррон, Бен Тейлор
  • У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон, Джеймс Пюрфой, Коннор Свінделлс
  • Тривалість: 45 хв.
  • Кількість серій: 16

Підлітком бути доволі нелегко, адже в житті починаються проблеми ще й сексуального характеру. В головного героя Отіса вони викликають чимало неприємних емоцій, а погіршує ситуацію те, що його мама працює сексологом. Звісно ж, між ними мало спілкування на найболючіші теми. Зате в школі Отіса підліткам реально необхідний хтось, хто відповість на найпримітивніші питання та дозволить розв'язувати проблеми в ліжку. Тому хлопець починає проводити консультації, попри те, що сам досі цнотливий. Важко описати всю крутість цього серіалу, адже він підіймає реально актуальні та важливі питання, що стосуються не лише сексу, а й сучасної молоді.

Сексуальне виховання, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Кінець ї***ого світу

  • Оригінальна назва мовою серіалу: The End of the F***ing World
  • Жанр: чорна комедія
  • Країна: США, Великобританія
  • Режисер: Джонатан Ентвісл, Люсі Черняк
  • У головних ролях: Алекс Лотер, Джессіка Барден
  • Тривалість: 25 хв.
  • Кількість серій: 16

Цей серіал чудово підійде для тих, хто обожнює абсурдність та чорний гумор. У центрі сюжету 17-річний Джеймс, якого реально можна назвати психопатом. З самого дитинства його цікавили убивства тварин, але згодом це стало надто нудним хобі, тож він замислився, чи зможе колись убити людину. А додає барв його мріям знайомство з новою однокласницею Алісою з дуже бунтівним характером. Проблеми у спілкуванні з батьками та бажання йти проти системи зводить цих двох, і нічого хорошого з цього не вийде. Доволі специфічна історія, яка затягує своєю дивиною.

Кінець ї***ого світу, дивитись трейлер серіалу онлайн:

13 причин чому

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Th1rteen R3asons Why
  • Жанр: драма
  • Країна: США
  • Продюсер: Селена Гомес
  • У головних ролях: Кетрін Ленґфорд, Ділан Міннетт, Крістіан Наварро, Аліша Бое, Майлз Гейзер, Кейт Волш
  • Тривалість: 49-60 хв.
  • Кількість серій: 39

Про цей серіал мало хто не чув, адже він викликав чимало обговорень у світі, адже підіймає тему підліткових самогубств та домагань. Чимало людей закривають на це очі, а стрічка умисно показує багато деталей життя школярів, про які дорослі не завжди хочуть знати. Сюжет розгортається навколо Ханни, яка вирішила покінчити з собою та залишити 13 листів всім, хто призвів до такого фіналу її життя.

13 причин чому, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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