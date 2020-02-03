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Ванда Віжн, Локі, Сокіл та Зимовий солдат: у Marvel показали тизери нових серіалів

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Нові серіали від Марвел - фото 1
Нові серіали від Марвел

Супербоул у США приніс не лише чимало емоцій фанатам американського футболу, а й порцію свіжих трейлерів від Marvel. Дивіться перше промо до нових серіалів "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" та "Ванда/Віжн" на Радіо МАКСИМУМ!

Найпопулярніша спортивна подія серед американців Супербоул потішила прихильників кіновсесвіту Marvel, адже під час реклами глядачі оцінили перший тизер до новинок серіалів за коміксами.

І ще: Морбіус: трейлер нового фільму Marvel з Джаредом Лето

Вже наприкінці 2020 року сервіс Disney+ випустить три нові серіали від Marvel: "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" та "Ванда/Віжн". Колоритний трейлер вже зібрав понад 1,6 мільйона переглядів, але залишив у секреті точні дати виходу та сюжети серіалів.

Дивіться трейлер нових серіалів Marvel онлайн:

Читайте також: Супергеройське кіно: нові фільми від Marvel, які вийдуть у 2020 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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