Ванда Віжн, Локі, Сокіл та Зимовий солдат: у Marvel показали тизери нових серіалів

Супербоул у США приніс не лише чимало емоцій фанатам американського футболу, а й порцію свіжих трейлерів від Marvel. Дивіться перше промо до нових серіалів "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" та "Ванда/Віжн" на Радіо МАКСИМУМ!

Найпопулярніша спортивна подія серед американців Супербоул потішила прихильників кіновсесвіту Marvel, адже під час реклами глядачі оцінили перший тизер до новинок серіалів за коміксами.

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Вже наприкінці 2020 року сервіс Disney+ випустить три нові серіали від Marvel: "Сокіл і Зимовий солдат", "Локі" та "Ванда/Віжн". Колоритний трейлер вже зібрав понад 1,6 мільйона переглядів, але залишив у секреті точні дати виходу та сюжети серіалів.

Дивіться трейлер нових серіалів Marvel онлайн:

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