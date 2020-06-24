Відьмак на прокачку: ентузіаст додав можливість використання вогнепальної зброї

Коли мова заходить про екшн-сцени з "Відьмака" (чи мовиться про книгу, чи про гру, чи серіал), на думку спадають напружені битви на мечах. Або, в крайньому разі, магічні дуелі. Одному прихильнику цього здалося мало і знічев'я він додав у The Witcher 3: Wild Hunt вогнепальну зброю.

Арсенал Геральта з Рівії поповнився лише пістолетами з ударно-кремінним замком. Усього герою доступно 10 різних гармат і 7 типів патронів, серед яких є навіть срібні кулі. Противники, до слова, теж розжилися новими технологіями.

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Якщо набридло покладатися на арбалети і хочеться чогось "такого", завантажити модифікацію Firearms можна через сайт Nexus Mods. Автор планує надалі виправити баги, без яких, на жаль, не обійшлося і тут.

Раніше ми розповідали про те, що французький розробник під псевдонімом FibreTigre випустив гру A Better World, в якій можна змінити ключові події в житті людства, наприклад, такі як винахід колеса, і "переписати" всесвітню історію.​ У кожному ігровому сеансі користувачеві демонструється новий ланцюжок подій, розташованих відповідно до хронології. Можна змінювати ті події, що виділені жовтим кольором. Як тільки ви виберете пункт, система запропонує відкласти подію або каталізувати загальний розвиток ситуації.

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