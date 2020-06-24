Геймер з Чехії відтворив Чорнобильську АЕС у Minecraft

Чеський геймер під псевдонімом Janisko побудував в грі Minecraft копію Чорнобильської атомної електростанції після вибуху. Карту з об'єктом він опублікував на форумі Planet Minecraft, звідки її можна завантажити і запустити у себе на комп'ютері.

За словами Janisko, над картою він працював два роки і збирається продовжувати в тому ж дусі до 2023-го. У планах в нього відтворити всю зону відчуження, включаючи білоруську частину і місто Поліське. Зараз же на мапі розміщена сама електростанція зі зруйнованим реактором і навколишні спорудження. Всі будівлі опрацьовані і деталізовані не тільки зовні, але і зсередини.

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Зовнішню частину ЧАЕС Janisko копіював по фотографіях електростанції і її знімках із супутника. А ось внутрішню обстановку в будівлях довелося вже підглядати в серіалі "Чорнобиль" або додумувати самому.

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