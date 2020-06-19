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Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками

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якби Ді Капріо був жінкою - фото 1
якби Ді Капріо був жінкою

Ми перевірили, як виглядали б актори, якби вони змінили свою стать. За допомогою додатку FaceApp ми зробили фотоперетворення відомих та популярних зірок і можемо стверджувати, що це круто! Зацініть і ви!

Деякі актори змінюють стать для конкретних ролей за допомогою гриму, а що якби вони від народження були іншої статі. Якщо вам теж завжди було цікаво подивитися на такий експеримент, то дивіться, що з цього вийшло!

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Розпочнемо з акторів з фільмів про Гаррі Поттера! Як вам такий Рон Візлі, якого зіграв Руперт Грінт?

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411164

Том Редл, якого грав актор Крістіан Коулсон, виглядає дуже органічно!

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411162

Драко Малфой, він же Том Фелтон, теж гарно виглядає. І міг би зіграти Луну Лавгуд!

А як вам такий Гаррі Поттер чи то Деніел Редкліфф?

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411163

Ось так виглядав би Леонардо Ді Капріо, якби був дівчиною!

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411156

А ось і Джонні Депп! Як вам таке поєднання Анджеліни Джолі та Хелен Бонем Картер?

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411160

Агент Купер вже не той чи не та.. Актор Кайл Маклахлен гарний і у жіночому образі!

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411157Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411161
Джейку Джилленхолу теж пасує!
Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411159

Генрі Кавіл в образі Відьмака Геральта міг би бути й відьмою.

Актори з серії фільмів "Зоряні війни" теж приміряли на себе зміни образу. Ось Люк Скайвокер, якого зіграв Марк Хеміл. Тільки подивіться у ці очі!

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411158

Хан Соло, якого грав Гаррісон Форд, це поєднання Сандри Баллок та Джулії Робертс!

А це персонажі з "Зоряного шляху"!

А ось Людина-павук Том Холланд нехай залишається чоловіком...

Едвард з Сутінок став жінкою, але, напевно, Роберту Паттінсону краще у його тілі.

Г'ю Лорі теж симпатичніший у власному образі та статі.

Якби Емінем був жінкою:

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411179

Дональд Трамп може обрати довше накладне волосся і нічого сильно не зміниться...

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411184

Борис Джонсом нагадує провідницю Укрзалізниці!

Дівчата теж приміряли на себе таку зміну статі. Тейлор Свіфт була б ось таким мачо:

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411180

Шакірі, напевно, більше пасує її тіло та зовнішність...

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411181

Ріанна, звичайно, красуня, але і чоловіком була б нівроку!

Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками - фото 411182

Уся королівська родина у серії з фотоперетворенням:

До теми: Популярна plus-size блогерка повторила голий знімок Зої Кравіц: пікантна фотопародія (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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