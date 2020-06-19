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Жіноча версія Ді Капріо та Відьмака: як виглядали б актори, якби вони були жінками
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Ми перевірили, як виглядали б актори, якби вони змінили свою стать. За допомогою додатку FaceApp ми зробили фотоперетворення відомих та популярних зірок і можемо стверджувати, що це круто! Зацініть і ви!
Деякі актори змінюють стать для конкретних ролей за допомогою гриму, а що якби вони від народження були іншої статі. Якщо вам теж завжди було цікаво подивитися на такий експеримент, то дивіться, що з цього вийшло!
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Розпочнемо з акторів з фільмів про Гаррі Поттера! Як вам такий Рон Візлі, якого зіграв Руперт Грінт?
Том Редл, якого грав актор Крістіан Коулсон, виглядає дуже органічно!
Драко Малфой, він же Том Фелтон, теж гарно виглядає. І міг би зіграти Луну Лавгуд!
А як вам такий Гаррі Поттер чи то Деніел Редкліфф?
Ось так виглядав би Леонардо Ді Капріо, якби був дівчиною!
А ось і Джонні Депп! Як вам таке поєднання Анджеліни Джолі та Хелен Бонем Картер?
Агент Купер вже не той чи не та.. Актор Кайл Маклахлен гарний і у жіночому образі!
Генрі Кавіл в образі Відьмака Геральта міг би бути й відьмою.
Актори з серії фільмів "Зоряні війни" теж приміряли на себе зміни образу. Ось Люк Скайвокер, якого зіграв Марк Хеміл. Тільки подивіться у ці очі!
Хан Соло, якого грав Гаррісон Форд, це поєднання Сандри Баллок та Джулії Робертс!
А це персонажі з "Зоряного шляху"!
А ось Людина-павук Том Холланд нехай залишається чоловіком...
Едвард з Сутінок став жінкою, але, напевно, Роберту Паттінсону краще у його тілі.
Г'ю Лорі теж симпатичніший у власному образі та статі.
Якби Емінем був жінкою:
Дональд Трамп може обрати довше накладне волосся і нічого сильно не зміниться...
Борис Джонсом нагадує провідницю Укрзалізниці!
Дівчата теж приміряли на себе таку зміну статі. Тейлор Свіфт була б ось таким мачо:
Шакірі, напевно, більше пасує її тіло та зовнішність...
Ріанна, звичайно, красуня, але і чоловіком була б нівроку!
Уся королівська родина у серії з фотоперетворенням:
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