Врятувати Ісуса чи вбити Гітлера: з'явилася гра, в якій можна переписати всесвітню історію

Французький розробник під псевдонімом FibreTigre випустив гру A Better World, в якій можна змінити ключові події в житті людства, наприклад, такі як винахід колеса, і "переписати" всесвітню історію.

У кожному ігровому сеансі користувачеві демонструється новий ланцюжок подій, розташованих відповідно до хронології. Можна змінювати ті події, що виділені жовтим кольором. Як тільки ви виберете пункт, система запропонує відкласти подію або каталізувати загальний розвиток ситуації.

І ще: Супергеройський файтинг Injustice віддають абсолютно безкоштовно: як отримати

A Better World – браузерна гра з максимально простим інтерфейсом. Дати позначені трьома кольорами: жовтий – події, які ви можете змінити, рожевий – які вже змінили або змінилися після ваших рішень, білий – з'явилися внаслідок ваших рішень.

Так, якщо у вашій версії вплив Ренесансу зросте в рази, то нова історія людства буде приголомшливою: люди побувають на Місяці вже у 1870 році, а на Марсі – 1970-му. Якщо піти ще далі і масштабувати досягнення Великої французької революції та навчити предків технологій генної модифікації, то можна отримати такий результат:

1970 рік – винайдено універсальний засіб проти раку;

1977 рік – людина перестала старіти;

1982 рік – людина навчилася виживати в космосі.

Але не всяка зміна піде на користь: ви можете дійти і до плачевних результатів на кшталт Третьої світової війни і знищення всього людства.

Гра за посиланням!

Читайте також: У Польщі гру This War of Mine додали в шкільну програму