Відкриття H&М: реакція українців у соцмережах

18 серпня в Україні відкрився перший магазин шведського мас-маркету H&M. У соцмережах вже діляться фото з відкриття та своїми думками про нього.

Перший магазин H&M в Україні з'явився у Lavina Mall у Києві. Площа маркету складає 3000 квадратних метрів, тому покупці матимуть доволі широкий вибір, як одягу, так і речей для дому. Щоправда, поки у столиці України вишикувалися черги на відкриття, не всі були у захваті від цієї події. Тому соцмережі наповнюються не лише першими "живими" фото магазину, а й реакцією на його відкриття. А що думаєте ви? Діліться у коментарях.

Обережно, нецензурна лексика:

І ще: Стало відомо, де H&M відкриє свій другий магазин в Україні

Загалом, весь одяг, що продає H&M, -- непотрібний. — Glück (@YakivGluck) 18 серпня 2018 р.

Те, як відбувається істерія навколо відкриття HM,більш схоже на новий мем в інтернеті. Сюр якийсь. — AnatoliKo (@anatoli_ko) 18 серпня 2018 р.

Коли українські селебретіз беруть участь у вечірці з приводу відкриття магазину H&M - це нормально...



Але без реальної деолігархізації та розвитку малого та середнього підприємництва за 5-7 років вони братимуть участь у вечірці з приводу відкриття пачки M&M's — Євген Магда (@rozumaha) 18 серпня 2018 р.

Кияни геть їбанулися з цим H&M. Вони б ще черги в АТБ пострімили. https://t.co/em8EKtY9FS — ⰔⰅⰓⰃⰟⰋⰉ ⰈⰀⰘⰀⰓⰝⰅⰐⰍⰑ (@misyats) 18 серпня 2018 р.

Тим часом у Києві відкривають H&M: чергу почали займати ще вчора ввечері, Lavina Mall навіть не закривали вночі pic.twitter.com/JsJoa5U9EE — The Village Україна (@thevillageua) 18 серпня 2018 р.

З відкриття H&M зробили таку шуміху, що не здивуюсь, якщо Порошенко додасть це в свої досягнення, здобуті за період президенства. — М. (@MaxZadvorsky) 18 серпня 2018 р.

Маю правило не осуджувати людей, але як тут втриматись, коли деякі сущєства по ночі купками займають місця на підлозі перед відкриттям H&M.

У вас в голові нормально все фуричить, а?

А, чого я питаю... — Shaportova (@Viktoria_Domino) 18 серпня 2018 р.

«За одну річ клієнт отримає подарункову картку на 40 гривень, яку можна використовувати на майбутню покупку в H&M від 300 гривень»



Штани за 40 гривень здав, отримав нові штани в H&M. — андрей велес (@_iamandrewveles) 18 серпня 2018 р.

Нахіба я перлася в це айті, треба було H&M шмотки висилати з Дубліна, золоту жилу походу пропустила! — Lady V (@lady_vasia) 18 серпня 2018 р.

Якщо черга в h&m лякає, то в музеї Тараса Григоровича черги майже немає. Тільки не заходьте далі першого залу pic.twitter.com/cPFUlxBXLd — olshek (@olshek) 18 серпня 2018 р.

Не відкрили H&M в столиці – ниють. Відкрили H&M – теж ниють. Скажіть, а якою статтею конституції закріплено право на ниття? — @ArtemZeleny (@ArtemZeleny) 18 серпня 2018 р.

Це цікаво: Total black: як стильно носити чорний одяг