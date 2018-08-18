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Відкриття H&М: реакція українців у соцмережах

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Відкриття H&М: реакція українців у соцмережах - фото 1
Відкриття H&М: реакція українців у соцмережах / twitter.com/thevillageua

18 серпня в Україні відкрився перший магазин шведського мас-маркету H&M. У соцмережах вже діляться фото з відкриття та своїми думками про нього.

Перший магазин H&M в Україні з'явився у Lavina Mall у Києві. Площа маркету складає 3000 квадратних метрів, тому покупці матимуть доволі широкий вибір, як одягу, так і речей для дому. Щоправда, поки у столиці України вишикувалися черги на відкриття, не всі були у захваті від цієї події. Тому соцмережі наповнюються не лише першими "живими" фото магазину, а й реакцією на його відкриття. А що думаєте ви? Діліться у коментарях.

Обережно, нецензурна лексика:

І ще: Стало відомо, де H&M відкриє свій другий магазин в Україні

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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