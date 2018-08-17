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Стало відомо, де H&M відкриє свій другий магазин в Україні

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В Україні з'явився H&M - фото 1
В Україні з'явився H&M / .instagram.com/osobennayaya

Уже 18 серпня відкриється перший український магазин шведського мас-маркету H&M. Гендиректор бренду в Україні Домініка Фантачіно розповіла, де і коли ритейлер відкриє наступний магазин.

Як відомо, перший магазин H&M в Україні відкриється у Lavina Mall (Київ). Його площа становить 3000 квадратних метрів, тож покупці будуть мати широкий вибір речей.

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Домініка Фантачіно також розсекретила, що другий магазин шведського мас-маркету відкриється в жовтні 2018 в ще одному київському торговому центрі Sky Mall. "Про інші магазини ми розповімо трохи пізніше, але ми знаємо, що Україна – величезний ринок. Ми придивляємося до інших локацій в Києві і, звичайно ж, до інших міст – Одеса, Львів...", – додала гендиректор H&M в Україні.

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Джерело: buro247
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