Відкладіть телефони: Папа Римський закликав людей до діалогу

Папа Римський Франциск закликав людей відкласти мобільні телефони і більше уваги приділити живому людському спілкуванню. Дуже слушна порада напередодні новорічних свят!

Як приклад він розповів про Ісуса, Марію і Йосипа, які молилися, працювали і спілкувалися один з одним.

Раніше Папа Римський закликав людей використовувати якомога менше прикметників

Нам треба повернути спілкування в наші родини, – заявив Папа Римський. – Я питаю себе, чи знаєте ви, як спілкуватися, або ви, як ті діти, які сидять за одним столом і переписуються в телефоні? Хоча навколо тиша, як на месі, вони не розмовляють один з одним.

Папа Римський закликав відкладати смартфон задля спілкування

Поліпшити спілкування один з одним – завдання номер один на сьогодні, говорить Папа Римський.

При цьому сам Папа Римський активно використовує нові технології і соціальні мережі для просування християнства серед молоді. Майже рік тому він запустив додаток, в якому треба клікати і молитися.

А ви готові на свята зменшити кількість часу, проведеного зі смартфоном?

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