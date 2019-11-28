Папа Римський пересів на нове авто: фото спецверсії позашляховика

Новим автомобілем Папи Римського став ексклюзивний кросовер Dacia Duster. Над автомобілем працювали румунський спецпідрозділ Dacia у співпраці з кузовним ательє Romturingia.

Папамобіль Duster має фірмовий колір слонової кістки, салон зробили бежевим. Спеціально для Папи Римського ззаду всередині розмістили шкіряне крісло, з'явилися додаткові поручні, а в даху є люк для церемоніальних заходів. Крім цього, авто відрізняється скляною надбудовою і зменшеним кліренсом.

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Попередники понтифіка їздили на індивідуальних позашляховиках Mercedes-Benz і Range Rover. Нинішній Папа римський пересувається на бюджетних автомобілях. Так, зазвичай понтифік використовує Ford Focus, а на урочисті заходи виїжджає на Jeep Wrangler, Nissan NP300 або Fiat 500L.

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