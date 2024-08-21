Спека набирає обертів: готуємо смачну Окрошку від Ектора, щоб охолодитись

Якщо ви цьогоріч ще не готували Окрошку, то настав її зірковий час. Цей смачний і холодний літній суп здатний охолодити вас у ці спекотні дні.

Рецептом Окрошки поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі. Гайда готувати її разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Літо та спека знову повернулися, тому пропоную не втрачати можливість і приготувати неймовірну Окрошечку,

– зауважив Ектор.

Інгредієнти:

Копчене куряче філе 200 грамів

Огірок 1 штука

Редис 100 грамів

Картопля варена 200 грамів

Яйця варені 2 штуки

Кріп

Петрушка

Цибуля зелена

Хрін білий 2 столові ложки

Сіль

Перець

Лимон

Айран 500 грамів

Мінеральна вода газована 350 грамів

Як приготувати Окрошку: дивіться відео

Приготування:

Розділити яйце на білок та жовток. Жовток перетерти з хріном, сіллю, перцем та лимонним соком. Нарізати відварену картоплю та яєчний білок кубиком. Редис, огірок та філе нарізати соломкою. Нарізати зелень. Змішати все разом, додати айран та мінеральну воду. За необхідності додати сіль, сік лимона чи хрін. Можна подавати зі сметаною. Смачного!

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Насолоджуйтесь Окрошкою від Ектора на власній кухні. Потіште себе та близьких смачненьким!