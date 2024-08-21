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Спека набирає обертів: готуємо смачну Окрошку від Ектора, щоб охолодитись

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Готуємо Окрошку від Ектора - фото 1
Готуємо Окрошку від Ектора / timolina

Якщо ви цьогоріч ще не готували Окрошку, то настав її зірковий час. Цей смачний і холодний літній суп здатний охолодити вас у ці спекотні дні.

Рецептом Окрошки поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі. Гайда готувати її разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Літо та спека знову повернулися, тому пропоную не втрачати можливість і приготувати неймовірну Окрошечку,
– зауважив Ектор.

Інгредієнти:

  • Копчене куряче філе 200 грамів
  • Огірок 1 штука
  • Редис 100 грамів
  • Картопля варена 200 грамів
  • Яйця варені 2 штуки
  • Кріп
  • Петрушка
  • Цибуля зелена
  • Хрін білий 2 столові ложки
  • Сіль
  • Перець
  • Лимон
  • Айран 500 грамів
  • Мінеральна вода газована 350 грамів

Як приготувати Окрошку: дивіться відео

Приготування:

  1. Розділити яйце на білок та жовток. Жовток перетерти з хріном, сіллю, перцем та лимонним соком.
  2. Нарізати відварену картоплю та яєчний білок кубиком.
  3. Редис, огірок та філе нарізати соломкою.
  4. Нарізати зелень.
  5. Змішати все разом, додати айран та мінеральну воду. За необхідності додати сіль, сік лимона чи хрін.
  6. Можна подавати зі сметаною.
  7. Смачного!

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Насолоджуйтесь Окрошкою від Ектора на власній кухні. Потіште себе та близьких смачненьким!

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