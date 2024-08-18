Смачніше, ніж самі знаєте де: готуємо фантастичний сирний соус

Ні для кого не секрет, що з соусами улюблені страви ще смачніші. І цього разу ми звернемо увагу на сирний соус.

Його рецептом поділився шеф-кухар Олександр Городник у своєму інстаграмі. Гайда готувати разом з нами цей крутий сирний соус!

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Сирний соус з трьох інгредієнтів

300 грамів вершків (33%)

100 грамів плавлений сир Чеддер

100 грамів тертої Моцарели

Сіль та перець

Як приготувати сирний соус: дивіться відео

Спосіб приготування соусу:

Вершки довести до кипіння, додати сіль, перець та 2 види сиру. Все замішати вінчиком до повної розчинності. Подайте до столу в гарячому або холодному вигляді (в гарячому краще, рекомендує шеф).

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Як зазначає Олександр Городник, цей сирний соус класно пасує до бургерів і картоплі фрі. Тож гайда готувати собі смачненьке, щоб потішити себе та близьких!