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Ніжна та ситна страва від Ольги Рябенко – мʼясо по-чорногорськи

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Мʼясо по-чорногорськи - фото 1
Мʼясо по-чорногорськи

Ця страва перенесе вас думками у Чорногорію, на берег моря. Вона неймовірно смачна та соковита, тому обов'язково спробуйте приготувати її вдома.

Деталі приготування розмістила на своїй сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко.

До слова: Смачніше, ніж самі знаєте де: готуємо фантастичний сирний соус

Чи мріяли ви колись опинитися в мальовничих горах Чорногорії, за столом з гостинними її мешканцями? Де традиційно пригощають всіх мʼясом під сачем. Де вітер приносить аромати свіжих трав і чистого повітря.

Відчути цю атмосферу можна й в себе на кухні. Традиційний рецепт мʼяса під сачем (під кришкою), не на вуглях, а в духовці, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

  • Мʼясо телятини – 1,3 кг (або яловичина, баранина, курка);
  • Оливкова олія – 100 г;
  • Морква – 2 шт;
  • Картопля – 6 шт;
  • Солодкий перець – 2 шт;
  • Червона цибуля – 2 шт;
  • Цибуля порей – 1 шт (за бажанням);
  • Сухе біле вино – 70 мл;
  • Розмарин сушений – 2 ч.л;
  • Петрушка або кінза – 20 г;
  • Лавровий лист – 4 шт;
  • Часник – 8 зубців;
  • Сванська сіль – 1 ч.л;
  • Паприка – 1 ч.л;
  • Сіль, перець – на смак.

Процес приготування:

1. Всі овочі та мʼясо нарізати на великі шматки.

2. В пательню налити олію. Викласти всі овочі. По колу розкласти посолене мʼясо. В центр викласти картоплю, розрізану навпіл. Додати сіль та перець.

3. Зверху на картоплю покласти пучок зелені.

4. Додати розмарин, сванську сіль та паприку, розрізані навпіл зубці часнику, цибулю, розрізану на 4 частини та лавровий лист.

5. Полити оливковою олією та додати вино.

6. Накрити кришкою та готувати при температурі 160° протягом 4 годин.

Варто знати: Готуємо тарт нашвидкуруч разом з Ектором Хіменесом-Браво

Джерело: Ольга Рябенко
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