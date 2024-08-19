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Ніжна та ситна страва від Ольги Рябенко – мʼясо по-чорногорськи
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Ця страва перенесе вас думками у Чорногорію, на берег моря. Вона неймовірно смачна та соковита, тому обов'язково спробуйте приготувати її вдома.
Деталі приготування розмістила на своїй сторінці шеф-кухарка Ольга Рябенко.
До слова: Смачніше, ніж самі знаєте де: готуємо фантастичний сирний соус
Чи мріяли ви колись опинитися в мальовничих горах Чорногорії, за столом з гостинними її мешканцями? Де традиційно пригощають всіх мʼясом під сачем. Де вітер приносить аромати свіжих трав і чистого повітря.
Відчути цю атмосферу можна й в себе на кухні. Традиційний рецепт мʼяса під сачем (під кришкою), не на вуглях, а в духовці, – пише Рябенко.
Інгредієнти:
- Мʼясо телятини – 1,3 кг (або яловичина, баранина, курка);
- Оливкова олія – 100 г;
- Морква – 2 шт;
- Картопля – 6 шт;
- Солодкий перець – 2 шт;
- Червона цибуля – 2 шт;
- Цибуля порей – 1 шт (за бажанням);
- Сухе біле вино – 70 мл;
- Розмарин сушений – 2 ч.л;
- Петрушка або кінза – 20 г;
- Лавровий лист – 4 шт;
- Часник – 8 зубців;
- Сванська сіль – 1 ч.л;
- Паприка – 1 ч.л;
- Сіль, перець – на смак.
Процес приготування:
1. Всі овочі та мʼясо нарізати на великі шматки.
2. В пательню налити олію. Викласти всі овочі. По колу розкласти посолене мʼясо. В центр викласти картоплю, розрізану навпіл. Додати сіль та перець.
3. Зверху на картоплю покласти пучок зелені.
4. Додати розмарин, сванську сіль та паприку, розрізані навпіл зубці часнику, цибулю, розрізану на 4 частини та лавровий лист.
5. Полити оливковою олією та додати вино.
6. Накрити кришкою та готувати при температурі 160° протягом 4 годин.
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