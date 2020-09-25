Види сексу, якими займається кожна щаслива пара

Щасливі та тривалі стосунки дозволяють нам добряче прокачати наші сексуальні скіли. Тож зверніть увагу на види сексу, якими обов'язково має займатися кожна пара, яка почувається щасливою.

Регулярна зміна партнерів не дозволить вам ідеально вивчити тіла та вподобання один одного. Тож саме секс з коханою людиною, з якою ви перебуваєте у тривалих стосунках, подарує вам максимум насолоди. Проходьте по чек-листу видів сексу, якими займається щаслива пара.

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Секс на честь особливої ​​події. Чи то мовиться про річницю знайомства, чи про день народження. Це не тільки хороший привід випити, але й особливий момент для того, щоб ще раз насолодитися один одним.

Сонний секс. Той самий момент, коли ви ніби вже заснули, але все одно за інерцією хапаєтеся за улюблені частини тіла.

П'яний секс. Коли ви двоє добряче "накидані" та ледве-ледве володієте собою, але все одно знаєте, що здатні використати кілька улюблених поз.

Секс по обов'язковій програмі. Таке "а чому б і ні", коли ви чисті, смачно пахнете та вирішуєте скористатися шансом.

Збочений секс. Життя занадто коротке, щоб вдавати, ніби ви ніколи не пробували зв'язування і батіг.

Чуттєвий секс. Тому що іноді ви все-таки намагаєтеся дійсно зайнятися коханням.

Швидкий секс. Коли хтось із вас збуджений, а в іншого тільки 20 хвилин, ви спробуєте укластися у 10.

Поганий секс. Коли хтось недостатньо "мокрий" або розслаблений, буває і таке. І це нормально.

Смішний секс. Коли хто-небудь зачіпає головою торшер або хрумтить на всю кімнату тазостегновим суглобом, як стара шкапа, стає так смішно, що доводиться робити перерву.

Розсерджений секс. "У цей момент я тебе страшно ненавиджу, але водночас це мене заводить".

Секс-перемир'я. Коли кілька хвилин назад ви хотіли розірвати один одного на шматочки, але тепер любовні почуття знову повернулися до вас.

Секс "я тобі винен". Коли ви знаєте, що торік твоїй коханій теж було лінь, але вона погодилася. Так що тепер ваша черга.

Експериментальний секс. Таке трапляється, якщо хтось із друзів розповів про якийсь новий тренд, і ви вирішуєте теж бути просунутими.

Секс під час хвороби. Мабуть, ви займалися цим, щоб просто почуватися краще.

Все для нього / все для неї. Тому що приділяти багато уваги партнеру – це так заводить!

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