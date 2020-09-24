7 складних секс-поз, які однозначно варто спробувати кожному

У кожної пари є 2-3 улюблені та перевірені пози, але нічого поганого в експериментах точно немає. Якщо ви вирішили спробувати нову позу, робіть це, але спочатку ми радимо поговорити з партнером. Адже деякі позиції потребують попередньої підготовки.

Розповідаємо про 7 крутих секс-поз, які досить складні для виконання, але принесуть вам обом максимум задоволення!

Це цікаво: Сексологи назвали позу, яка дозволяє кожній жінці досягнути оргазму

1. Розпусна виделочка

Як це зробити: Партнер лежить на спині, піднявши одне коліно. Вона сідлає його зігнуту ногу. У цій позі потрібно повільно ковзати, спрямувавши всю свідомість на відчуття.

Чому воно того варто: Є щось дуже сексуальне, майже тваринне у це позі, плюс приголомшливий вид ззаду. Поза схожа на doggy-style, але в уповільненому варіанті.

2. Невагомий метелик

Як це зробити: Вона, лягає на спину на ліжко або стіл, але так, щоб бути трохи нижче, ніж стегна партнера. Панянка з його допомогою підіймає стегна на кілька сантиметрів. Якщо буде дуже складно, можна скористатися допомогою подушки.

Чому воно того варто: Витаючи у повітрі, ви відчуваєте легку невагомість, і весь процес набуває захоплюючу ігрову форму.

3. Рятівний диван

Як це зробити: це одна з найпростіших і зручних варіацій класичної doggy-style, з опорою на диван.

Чому воно того варто: Комфортна поза забезпечить максимальне проникнення і у обох партнерів звільняться руки для стимуляції клітора.

4. Місток

Як це зробити: поза схожа на класичну йогу, але принесе трохи більше задоволення. Партнер стоїть на колінах. Вона перед ним підіймає стегна, спираючись на плечі.

Чому це варто того: Активна стимуляція точки G і відмінна можливість стимулювати клітор. Їй точно сподобається.

5. Прогулянка краба

Як це зробити: Ви виглядатимете трохи смішно, але змиріться з цим. Тим паче, що ніхто ж вас збоку не побачить. Ви обоє повинні встати в позу краба, ноги зігнуті, руки підтримують вагу тіла ззаду. Тепер у позі краба рухайтеся назустріч один до одного, її стегна повинні бути трохи вище, ніж партнерові. Потім вона повільно опускає свої стегна, поки не отримає можливість з'єднатися з його членом.

Чому це варто того: ця поза – можливість для глибокого і повільного проникнення, плюс збудливий вигляд для обох партнерів.

6. Хрестики-нулики

Як це зробити: Він лежить на боці, вона перпендикулярно йому, перекинувши ноги через його сідниці.

Чому це варто того: У жодній іншій позі ви не отримаєте такого огляду. Плюс нестандартний кут входу, який оцінять партнери.

7. Місце Х

Як це зробити: Вона лягає на стіл або будь-яку іншу поверхню на рівні з тазом партнера та схрещує ноги на його плечах.

Чому це варто того: Активна стимуляція точки G – це по-перше, а по-друге, максимально ущільнений вхід, завдяки схрещеним ногам.

Експериментуйте та насолоджуйтеся сексом удвох. Будьте готові до чогось нового і ваше інтимне життя буде таким же яскравим як і на початку стосунків.

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