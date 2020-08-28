Сексологи назвали позу, яка дозволяє кожній жінці досягнути оргазму

Чим відрізняється юнак від досвідченого та зрілого чоловіка? А тим, що в молодому віці він зосереджений на тому, щоб отримати задоволення. Натомість з віком у пріоритеті – подарувати оргазм партнерці. Сексологи назвали позу, яка дозволить вам це зробити.

Кожному чоловікові приємно, коли його партнерка кайфує до, під час та після сексу. Тож потрібно ґрунтовніше підійти до процесу, не забуваючи про те, що задоволення повинні отримувати не лише ви.

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Сексолог Аннабела Найт в інтерв'ю виданню Daily Star назвала найефективнішу позу для жіночого оргазму. От тільки не потрібно закидувати панянку гнилими томатами. Позиція ця, на перший погляд, банальна. Але це не настільки важливо. Важливо, що вона дозволяє подарувати максимум задоволення. І мовиться про місіонерську позицію. Причому, без усіляких хитрощів, секс-іграшок і викрутасів.

Цю позу часто недооцінюють, називаючи її занадто нудною, – пояснила Аннабела. – Але саме в цій позі відбувається одночасна стимуляція і внутрішня, і зовнішня.

Місіонерська поза сприяє внутрішній і зовнішній стимуляції

Іншими словами, у місіонерській позиції ви одночасно дістаєтеся і до точки G, і клітор партнерки стимулюєте, не вдаючись при цьому до допомоги пальців.

Тож, коли вам наступного разу випаде нагода зайнятися сексом, віддайте перевагу місіонерській позиції. Тим паче, що вона дозволяє підтримувати зоровий контакт, насолоджуючись своєю коханою.

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