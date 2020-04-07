Відео з запальними танцями Джессіки Альби підкорює Instagram

Популярна акторка Джессіка Альба зняла веселе відео з танцями, яке отримало шалену популярність в мережі. Зірка не стоїть осторонь трендів!

38-річна американська акторка та підприємиця Джессіка Альба останнім часом не часто з'являється на екранах, однак це зовсім не заважає їй вести активне соціальне життя. Тож не дивно, що за профілем зірки в мережі Instagram стежать понад 17 мільйонів прихильників. А недавно акторка ще й взялась за TikTok, де не оминула увагою новий танцювальний savage challenge.

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"Я вивчила це за 12 хвилин у той час, як мій чоловік мовчки осуджував мене", – весело відзначила Альба під ефектним відео, на якому танцює під трек Megan Thee Stallion – Savage, який і подарував назву челенджу. Зате ролик вже зібрав понад 7 мільйонів переглядів! Ось як Джессіка проводить час вдома:

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