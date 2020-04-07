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Енріке Іглесіас зворушив мережу танцями з 2-місячною донькою: відео

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Енріке Іглесіас - фото 1
Енріке Іглесіас / instagram

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас порадував шанувальників новим веселим роликом, головною героїнею якого виступила 2-місячна дочка артистка Маша. Дівчинка з'явилася на світ у січні цього року, але вже впевнено завойовує любов мережі.

Так, як видно з кадрів відео, крихітка сидить на руках у зіркового тата, який тримає її за ручки і допомагає рухатися в такт популярній пісні "We Are Young" групи Fun. Одягнена Маша в чорну сукню з червоно-синьо-зеленими смугами і бантом, а також шкарпетки йому в тон. А Енріке Іглесіас вибрав сірку футболку з принтом і штани відтінку хакі.

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Дівчинка поводиться на колінах у співака досить спокійно, не вередує, а дивиться в камеру уважно і посміхається. Кумедне відео щасливий батько підписав коротко, вибравши лише один смайлик з очима-сердечками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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