Королева фотошопу: Брітні Спірс знову обговорюють в мережі (фото)

Відома співачка Брітні Спірс вкотре опинилась в центрі уваги через нові фото у короткому топі, який підкреслює її бюст. Однак коментатори відзначили не лише відверте вбрання, а й уміння зірки користуватись фоторедакторами.

38-річна американська поп-співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до свого звичайного життя після перебування у психіатричній клініці. Зірка продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram та активно працювати над своєю психічного та фізичною формою. Однак навіть у її понад 23 мільйони підписників не завжди лише хороші думки про вигляд зірки.

І ще: Кендалл Дженнер розбурхала мережу інтимними домашніми фото

Нещодавно Брітні опублікувала нові знімки у яскравому топі та з квітами у волоссі, які вона просто додала у фоторедакторах. Про це сама Спірс пожартувала в підписі, зазначивши, що вона знайшла троянду в саду. І поки хтось у захваті від почуття гумору зірки, то чимало людей не оцінили світлини. Користувачі наголошують, що білявці варто змінити стилістів та візажистів, адже вона виглядає значно старшою.

Джерело фото: instagram.com/britneyspears

Читайте також: Зірка Гри престолів розповіла, як проводить карантин