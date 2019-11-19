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Відео дня: як 22 роки тому українець Леонід Каденюк полетів у космос

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Леонід Каденюк - фото 1
Леонід Каденюк

19 листопада 1997 року шаттла "Колумбія" з Леонідом Каденюком на борту вирушив у космос. Ми знайшли раритетне відео цього історичного моменту дивіться прямий ефір УТ-1 рівно 22 роки тому!

Саме Леонід Каденюк був першим і поки що єдиним космонавтом незалежної України. Він перебував у космосі з 19 листопада по 5 грудня 1997 року. На американському транспортному космічному кораблі "Колумбія" місії STS-87 українець та його колеги проводили експерименти з трьома видами рослин: ріпою, соєю і мохом.

Це цікаво: Як Леонід Каденюк став єдиним космонавтом незалежної України

Саме завдяки Каденюку у відкритому космосі пролунав державний гімн України. Дивіться раритетне відео старту шаттла "Колумбія" 22 роки тому!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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