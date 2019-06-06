Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери

5 сезон серіалу Чорне дзеркало (Black Mirror) вийшов 5 червня, потішивши фанатів 3 новими епізодами. Де дивитись сезон онлайн та сюжет серій - дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ.

5 червня Netflix випустив повністю 5 сезон Чорного дзеркала (Black Mirror), потішивши глядачів одразу 3 серіями. Кожен епізод, традиційно, отримав власну історію та назву. Про сюжет кожної серії та її особливості - читайте далі.

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Чорне дзеркало 5 сезон, 1 серія: сюжет і трейлер

1 епізод нового сезону Чорного дзеркала має назву Вражаючі гадюки (Striking Vipers). Сюжет розгортається навколо двох друзів з коледжу Денні (Ентоні Макі) та Карла (Ях'я Абдул-Матеен II), які вирішують знову зіграти у гру з віртуальною реальністю. Але цього разу щось йде не за планом, адже свідомість чоловіків переноситься у їхні аватари, тому вони можуть відчувати все, що відбувається у грі. Йдеться і про удари, і про дещо інтимніше в образах персонажів Ланса та Роксет. Але, здається, те, що трапляється у грі, залишається не тільки у грі, а реальне життя чоловіків відчутно змінюється. Серія зачіпає теми сексуальності та гендерної плинності, а також порнографії.

У головних ролях: Ентоні Макі, Ях'я Абдул-Матенен II, Ніколь Бегарі, Пом Клементьєф і Луді Лінь

Чорне дзеркало 5 сезон, 1 серія, дивитись трейлер онлайн:

Чорне дзеркало 5 сезон, 2 серія: сюжет і трейлер

Друга серія сезону отримала назву Уламки (Smithereens) і розповідає про інший тип пристрасті до технологій. Головним героєм стає один з водіїв компанії, яка нагадує Uber. Його звуть Кріс і життя йде не так, як хотілося б. Щодня він паркувався біля офісу компанії Smithereens, і одного разу до нього в машину сідає один з її працівників Джейден. Раптово водій наводить на нього пістолет та починає вимагати зустрічі з гендиректором корпорації. Сюжет доволі непередбачуваний, адже поступово розкриває справжні мотиви Кріса.

У головних ролях: Ендрю Скотт, Дамсон Ідріс і Тофер Грейс

Чорне дзеркало 5 сезон, 2 серія, дивитись трейлер онлайн:

Чорне дзеркало 5 сезон, 3 серія: сюжет і трейлер

Фінальний епізод сезону називається Рейчел, Джек та ще Ешлі (Rachel, Jack and Ashley Too), показуючи, як шалено популярна зірка Ешлі вирішує створити ідеального робота-іграшку для дітей, який нагадує її. Одну з таких забавок отримує її самотня фанатка Рейчел. У дівчини чимало своїх проблем, які має хоча б трішки затьмарити іграшка. Щоправда, робот не настільки простий, як здавалось у рекламі. Копія Рейчел насправді має свідомість і здатна справді змінити життя своєї власниці.

У головних ролях: Майлі Сайрус, Ангурі Райс, Медісон Девенпорт

Чорне дзеркало 5 сезон, 3 серія, дивитись трейлер онлайн:

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