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Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
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В Україні з'явився новий спосіб провести дозвілля – автокінотеатр. Читайте далі та дізнайтеся, як працює такий вид розваг та кому з українців варто спробувати його.
Автокінотеатр – це формат перегляду фільмів у власній автівці просто неба. Зазвичай такий майданчик для перегляду кіно розташований на окремих паркінгах великих торгових центрів чи стоянках віддалених від житлових масивів.
На цей час автокінотеатри є у Львові та Києві, а ще планується запуск у Харкові, Дніпрі, Одесі, Маріуполі та Сумах.
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Ми перевірили на собі такий формат перегляду фільмів і готові поділитися усіма плюсами, мінусами та думками, які у нас виникли з цього приводу.
Що таке автокінотеатр
Формат автокінотеатру передбачає, що ви приїжджаєте власною автівкою на окремий паркінг, де розташований екран. При в'їзді на паркувальний майданчик вас попросять показати квиток та скерують далі. Перші ряди передбачені для седанів, універсалів, хетчбеків та купе, а останні ряди – для кросоверів та мінівен.
Далі ви встаєте на відповідне місце, яке вказане у квитку, який ви придбали. Зауважте, що ви оплачуєте виключно за машину, а не за кількість глядачів у ній. Проте, як показала практика, оптимальна кількість людей в одній машині – двоє. З задніх місць не дуже комфортно дивитися.
Наступний крок – ви налаштовуєте радіохвилю. Звук йде не ззовні, а з вашого радіоприймача. Конкретна FM-хвиля вказана у квитку або ж вам її повідомлять працівники.
Чому варто відвідати автокінотеатр
В умовах карантину, це найкращий варіант для одночасного відвідування кінотеатру та дотримання соціальної дистанції. Ви сидітимете у власній автівці та ні з ким не контактуватиме. Ніхто вам не заважатиме й ви теж нікому не заважатимете.
Це цікаво! Насправді, хоча б один раз, але варто спробувати такий формат, щоб зрозуміти, чи вам таке подобається та підходить. Це абсолютно новий досвід. А ще ви можете відчути себе в Америці 50-х, коли автокінотеатри були дуже популярними.
Ви можете розслабитися по-максимуму! Не обов'язково спеціально вдягатися для походу в кіно, тож ви можете бути хоч в піжамі. Можете роззуватися, закидати ноги, їсти будь-які страви, хоч відбивні з макаронами, які візьмете з дому. Можете навіть накритися пледом. Це ваша автівка, тож робіть усе, що заманеться, аби не заважати іншим.
За картинку та звук можете не переживати. Якість відео хороша, звук синхронний. А ще ви можете самі контролювати гучність! Пізні сеанси, коли на вулиці абсолютно темно, нічим не поступаються кінотеатрам у приміщенні.
Які мінуси автокінотеатру
Якщо ви забудете помити машину або хоча б лобове скло, то це може дещо зіпсувати картинку. Не забудьте протерти свій "екран" перед переглядом, щоб не дивитися на розводи та бруд.
Якщо у вас в автівці немає радіоприймача, то це проблема, бо ви не зможете налаштувати звук. Звичайно, ви можете під'єднатися з телефону, але в такому разі стежте за зарядом.
Акумулятор. Він може сісти й тоді доведеться, щоб вам хтось допоміг завестися. Насправді таке відбувається раз у ніколи, проте ми все ж таки зобов'язані попередити вас про це. Ви краще знаєте свій автомобіль, тому просто контролюйте цей процес. Приміром, з 20 хв до закінчення сеансу заведіть машину. Фари, звичайно, не вмикайте.
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