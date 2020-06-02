Не можна просто так взяти і: зірки Володаря перснів пояснили, звідки взявся популярний мем

Актор Джош Ґад знову зібрав зірок у черговому випуску свого шоу на YouTube "Возз'єднання на відстані" (Reunited Apart). Цього разу він організував онлайн-зустріч акторів і творців трилогії "Володар перснів". Раніше також вийшов тизер випуску.

У 50-хвилинній передачі взяли участь режисер Пітер Джексон, сценаристка Філіпа Бойенс, композитор Говард Шор, актори Елайджа Вуд (Фродо Беггінс), Іен Маккеллен (Гендальф), Шон Естін (Семуайз Гемджі), Вігго Мортенсен (Арагорн), Біллі Бойд (Перегрин Тук), Домінік Монаган (Меріадок Брендіцап), Джон Ріс-Девіс (Гімлі), Орландо Блум (Леголас), Шон Бін (Боромир), Лів Тайлер (Арвен), Міранда Отто (Еовін), Карл Урбан (Еомер) і Енді Серкіс (Голлум).

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Зірки згадали зйомки легендарної трилогії, показали свої ідентичні татуювання, які зробили на пам'ять про "Володаря перснів", а також зачитали різні сцени з трилогії. Крім того, спеціальним гостем став режисер і актор Тайка Вайтіті – він ставив учасникам онлайн-конференції питання про "Володаря перснів".

На зустрічі автори "Володаря перснів" згадали різні факти зі зйомок. Наприклад, вони поділилися історією створення знаменитої сцени за участю Шона Біна, яка згодом лягла в основу мема "Не можна просто так взяти".

У цій сцені з першої частини "Володаря перснів" Боромир каже: "Не можна просто так взяти і увійти в Мордор. Його чорні врата охороняють не тільки орки. Там мешкає зло, яке не знає сну. Постійно пильнує Велике Око".

Пітер Джексон розповів, що промова Боромира була написана за ніч до зйомок і актор отримав її лише вранці наступного дня. Тому Шон Бін роздрукував слова і приклеїв до коліна, щоб іноді підглядати. Саме тому Боромир на початку своєї репліки дивиться вниз.

Режисер також повідомив, що перший знімальний день за участю Вігго Мортенсена (сцена, де він б'ється з назгулами) став ключовим для проєкту. Виявилося, що саме цей матеріал відправили керівництву студії, він їм сподобався, продовження зйомок схвалили.

Шоу Джоша Геда запущено заради збору коштів для постраждалих від пандемії коронавірусу. Наразі Amazon працює над новою адаптацією творів Дж. Р. Р. Толкіна – серіалом "Володар перснів". Зйомки пройдуть в Новій Зеландії.

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