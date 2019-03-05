Відбір на Євро 2020: Шевченко оголосив склад збірної, Ракицький в прольоті

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив список гравців, яких він викликав для участі у відбіркових матчах на Євро 2020 проти збірних Португалії та Люксембургу.

Україна проведе відбіркові матчі на Євро 2020 уже 22 і 25 березня. Напередодні поєдинків футболісти проведуть збір, на який наставник нашої збірної Андрій Шевченко запросив 26 гравців. Ще троє кандидатів внесені до резервного списку, з якого вони можуть отримати запрошення в основний.

Це цікаво: Динамо втратило лідера перед матчем з Челсі

Відзначимо, що збір "синьо-жовтих" розпочнеться 18 березня в Києві.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія). Захисники: Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі з Шахтаря), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі з Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Яблунець, Чехія ).

Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Микола Матвієнко (всі з Шахтаря), Микита Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко (всі з Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Едуард Соболь (Яблунець, Чехія ). Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі з Шахтаря), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі з Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Сергій Болбат (всі з Шахтаря), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв (всі з Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Роман Безус (Гент, Бельгія). Нападники : Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина).

: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Кравець (Кайсеріспор, Туреччина). Резерв: Ігор Пластун (Гент, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Роман Зозуля (Альбасете, Іспанія).

Збірна України

При цьому Андрій Шевченко проігнорував 29-річного захисника пітерського Зеніту Ярослава Ракицького. Футболіст не увійшов в основний, ні в резервний список гравців національної команди. Варто також відзначити повернення в головну команду Романа Безуса, який востаннє отримував запрошення в збірну ще 2016 року.

Заслуговує на увагу і поява в резервному списку Романа Зозулі, який виступав у складі головної команди ще в листопаді 2016-го.

Шева

Читайте також: Затверджено нові правила футболу: що змінилося