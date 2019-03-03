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Динамо втратило лідера перед матчем з Челсі
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У матчі 20-го туру УПЛ нападник київського Динамо Фран Соль отримав травму плеча. 26-річний іспанця замінили наприкінці першого тайму.
Лікарі Динамо не стали відправляти Соля на огляд в клініку в Чернігові. По приїзду до Київа форвард одразу вирушить на медогляд.
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Соль може пропустити два місяці. Саме стільки в середньому потрібно на лікування травм такого типу. Про це повідомив тренерський штаб Динамо у коментарі кореспонденту ТК "Футбол". Таким чином, іспанець, напевно, пропустить матчі з Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи. Але знову ж таки, все точно стане відомо після огляду в Києві.
Тим часом за інформацією офіційного сайту Динамо, квитки на матч киян проти Челсі вже розпродані. Однак придбати квитки на Лігу Європи можна в перекупників, щоправда, за значно більшу суму.
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